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    Смотрите новый трейлер «Матрицы» (видео)

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    Смотрите новый трейлер «Матрицы» (видео)

    В сети появился новый трейлер фильма Ланы Вачовски «Матрица: Воскрешение»

    Новый трейлер фильма «Матрица: Воскрешение» был опубликован на официальной странице кинокартины в Twitter.

    В видеоролике можно увидеть различные отсылки к предыдущим частям франшизы. По словам авторов, главной темой киноленты станут отношения между Нео и Тринити, а также тема технологий, которые ограничивают индивидуальность человека.

    Главные роли в фильме сыграли Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Также в фильме снялись Яхья Абдул-Матин II, Джада Пинкетт Смит, Дэниэл Бернхард и Ламбер Вильсон. За постановку новой «Матрицы» отвечает Лана Вачовски, режиссер, которая совместно с сестрой Лили, работала над созданием первых трех фильмов научно-фантастической франшизы.

    Ранее сообщалось, что дочь Джонни Деппа без нижнего белья прогулялась по Лос-Анджелесу.

    Папарацци запечатлели 22-летнюю знаменитость в оранжевом топе из полупрозрачной ткани, фиолетовой мини-юбке, а также черных лоферах в сочетании с белыми носками. На снимках видно, что девушка не надела бюстгальтер. На Депп также были небольшая черная сумка через плечо, солнцезащитные очки и золотистая подвеска.

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    Теги: знаменитости кино шоу-бизнес
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    Смотрите новый трейлер «Матрицы» (видео)