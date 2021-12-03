Смотрите новый трейлер «Матрицы» (видео)

В сети появился новый трейлер фильма Ланы Вачовски «Матрица: Воскрешение»

Новый трейлер фильма «Матрица: Воскрешение» был опубликован на официальной странице кинокартины в Twitter.

В видеоролике можно увидеть различные отсылки к предыдущим частям франшизы. По словам авторов, главной темой киноленты станут отношения между Нео и Тринити, а также тема технологий, которые ограничивают индивидуальность человека.

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The Matrix Resurrections tickets on sale 12.06.21 @ 9AM PT #MatrixMonday #TheMatrix pic.twitter.com/l94gQtfzGd — The Matrix Resurrections (@TheMatrixMovie) December 1, 2021

Главные роли в фильме сыграли Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Также в фильме снялись Яхья Абдул-Матин II, Джада Пинкетт Смит, Дэниэл Бернхард и Ламбер Вильсон. За постановку новой «Матрицы» отвечает Лана Вачовски, режиссер, которая совместно с сестрой Лили, работала над созданием первых трех фильмов научно-фантастической франшизы.

Ранее сообщалось, что дочь Джонни Деппа без нижнего белья прогулялась по Лос-Анджелесу.

Папарацци запечатлели 22-летнюю знаменитость в оранжевом топе из полупрозрачной ткани, фиолетовой мини-юбке, а также черных лоферах в сочетании с белыми носками. На снимках видно, что девушка не надела бюстгальтер. На Депп также были небольшая черная сумка через плечо, солнцезащитные очки и золотистая подвеска.

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