Смотрите новый трейлер «Матрицы» (видео)
В сети появился новый трейлер фильма Ланы Вачовски «Матрица: Воскрешение»
Новый трейлер фильма «Матрица: Воскрешение» был опубликован на официальной странице кинокартины в Twitter.
В видеоролике можно увидеть различные отсылки к предыдущим частям франшизы. По словам авторов, главной темой киноленты станут отношения между Нео и Тринити, а также тема технологий, которые ограничивают индивидуальность человека.
ẅ̷̩̞̥̯͈́͊͛̋̍͑̊̕ä̷̼̗̫̲̯̥̪̠̱̀̇̍͂̀͆̚ͅk̷̢̛̻̙͎̟͚͓͖̆͂̈́̿͒̕è̸͖̙̑̊̾̉ ̴̧̠̘̖̳͓͈̽̿̆̔̒̂̂̄̒͘u̵̻͇̹͇̝̮̟̎͒͋̂͗͒̇ṕ̷̻̤̐͐͒̅̽̏— The Matrix Resurrections (@TheMatrixMovie) December 1, 2021
The Matrix Resurrections tickets on sale 12.06.21 @ 9AM PT #MatrixMonday #TheMatrix pic.twitter.com/l94gQtfzGd
Главные роли в фильме сыграли Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Также в фильме снялись Яхья Абдул-Матин II, Джада Пинкетт Смит, Дэниэл Бернхард и Ламбер Вильсон. За постановку новой «Матрицы» отвечает Лана Вачовски, режиссер, которая совместно с сестрой Лили, работала над созданием первых трех фильмов научно-фантастической франшизы.
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