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    Шоу-биз

    Опубликован трейлер комедии «Пляжный бездельник» с Хармони Корина с Мэттью Макконахи в главной роли

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    Кадр из комедии&nbsp;&laquo;Пляжный бездельник&raquo; - Опубликован трейлер комедии «Пляжный бездельник» с Хармони Корина с Мэттью Макконахи в главной роли
    Кадр из комедии «Пляжный бездельник»

    Макконахи играет наркозависимого поэта по прозвищу Лунный Пес.

    Вышел трейлер фильма «Пляжный бездельник» с Мэттью Макконахи в главной роли. Комедия рассказывает о поэте-наркомане по прозвищу Лунный Пес, который пытается дописать книгу, но постоянно попадает в неприятности и не может закончить начатое.

    Помимо Макконахи в картине задействованы Джона Хилл, Зак Эфрон, Снуп Догг и Айла Фишер. Режиссер — Хармони Корин, снявший «Отвязные каникулы» и написавший сценарий для фильма «Кен Парк» Ларри Кларка.

    Премьера «Пляжного бездельника» состоится в марте 2019 года.

    Джерело: Bird In Flight

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