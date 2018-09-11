Опубликован трейлер комедии «Пляжный бездельник» с Хармони Корина с Мэттью Макконахи в главной роли
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Кадр из комедии «Пляжный бездельник»
Макконахи играет наркозависимого поэта по прозвищу Лунный Пес.
Вышел трейлер фильма «Пляжный бездельник» с Мэттью Макконахи в главной роли. Комедия рассказывает о поэте-наркомане по прозвищу Лунный Пес, который пытается дописать книгу, но постоянно попадает в неприятности и не может закончить начатое.
Помимо Макконахи в картине задействованы Джона Хилл, Зак Эфрон, Снуп Догг и Айла Фишер. Режиссер — Хармони Корин, снявший «Отвязные каникулы» и написавший сценарий для фильма «Кен Парк» Ларри Кларка.
Премьера «Пляжного бездельника» состоится в марте 2019 года.
Джерело: Bird In Flight