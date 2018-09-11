Опубликован трейлер комедии «Пляжный бездельник» с Хармони Корина с Мэттью Макконахи в главной роли

Вышел трейлер фильма «Пляжный бездельник» с Мэттью Макконахи в главной роли. Комедия рассказывает о поэте-наркомане по прозвищу Лунный Пес, который пытается дописать книгу, но постоянно попадает в неприятности и не может закончить начатое.