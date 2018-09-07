Режиссером «Бонда 25» может стать женщина



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С тех пор как Дэнни Бойл покинул режиссерское кресло нового фильма про Джеймса Бонда, поклонники «Бондианы» начали гадать, кто же займет его место

Одним из наиболее вероятных кандидатов начали называть Эдгара Райта, однако в списке фаворитов числится и женщина-режиссер, а Райта так никто на собеседование и не пригласил.

Издание Variety сообщет, что MGM и Eon уже встретились с тремя кандидатами на пост режиссера «Бонда 25». Это Ян Деманж («71»), Барт Лэйтон («Американские животные») и С. Дж. Кларксон, которая снимает четвертую часть «Звездного пути», а также ранее работавшая над сериалом «Декстер». Если боссы студии остановят выбор именно на Кларксон, то она станет первой в истории женщиной, которая срежиссирует фильм про агента 007. Ранее также ходили слухи, что самого Бонда может после Дэниела Крэйга сыграть женщина, против чего категорически выступал автор оригинальных романов Ян Флеминг при жизни.

Джерело: Киноафиша