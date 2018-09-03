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    Шоу-биз

    Первый вылет на «Танцах со звездами»: Серьезная травма спины перечеркнула участие в проекте Славы Каминской

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    Слава Каминская и Игорь Кузьменко - Первый вылет на «Танцах со звездами»: Серьезная травма спины перечеркнула участие в проекте Славы Каминской
    Слава Каминская и Игорь Кузьменко

    Все репетиции были напрасны

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