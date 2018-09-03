Первый вылет на «Танцах со звездами»: Серьезная травма спины перечеркнула участие в проекте Славы Каминской

Во втором эфире шоу «Танцы со звездами» поклонников проекта ждал неприятный сюрприз. Впервые за историю танцевального шоу пара не смогла выйти на паркет два эфира подряд. Как ранее сообщал Scotch , во время одной из репетиций Слава Каминская серьезно травмировалась и была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

ЧП произошло во время исполнения хореографической поддержки.

«Ну вот зачем мне в 34 года эта акробатика? А чтобы красиво было и чтобы все ахнули. В результате пока ахнула и охнула только я и все, кто видел этот полет над "гнездом кукушки". Обидно, что эту поддержку мы отлично выполняли и не один раз. Как сглазил кто-то», – пожаловалась в сети Слава Каминская.

Но поклонники не переставали подбадривать певицу в соцсетях и нетерпением ждали появление Славы и ее партнера Игоря Кузьменко на паркете.

Но, как оказалось, травма оказалась достаточно сложной и Каминская не смогла восстановиться за неделю и выйти на паркет.

«Я благодарю, что меня пригласили на этот проект. Мы много тренировались, но, к сожалению, все происходит не по нашему сценарию. Спасибо всем, кто поддерживал меня. Я это очень ценю. У меня прекрасный партнер, и я должна с ним станцевать , но не сегодня», - прокомментировала ситуацию Слава.

По условиям проекта, пара может не выйти на паркет только один раз, поэтому Слава и Игорь стали первыми, кто покинул шоу «Танцы со звездами».