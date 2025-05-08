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Їде в Туреччину? Павло Зібров «засвітився» в аеропорту Кишинева

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Зіброва побачили в аеропорту
фото: Ірина Шапошникова/Facebook

Несподівана зустріч в аеропорту Кишинева: Павла Зіброва помітили у черзі на посадку на літак

Відомого українського співака, народного артиста України Павла Зіброва помітили в аеропорту Кишинева. Випадковим свідком перебування народного артиста в аеропорту Молдови стала Ірина Шапошникова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис у Facebook.

Ірина опублікувала дві фотографії співака Зіброва, який, ймовірно, стоїть у черзі на посадку на літак.

«Зустріли в аеропорту Зіброва, поспішає в Анталію», – зазначила Ірина Шапошникова.

Їде в Туреччину? Павло Зібров «засвітився» в аеропорту Кишинева фото 1
фото: Ірина Шапошникова
Їде в Туреччину? Павло Зібров «засвітився» в аеропорту Кишинева фото 2
фото: Ірина Шапошникова

Наразі офіційної інформації щодо мети візиту Павла Зіброва до Анталії немає. Також у концертних програмах співака не заплановано виступів у найближчі дні. Наступний запланований виступ Павла Зіброва має відбутися 19 травня у Трускавці.

Як відомо, українські артисти, попри воєнний стан та обмеження на виїзд для чоловіків призовного віку, мали можливість отримувати спеціальні дозволи на перетин кордону для здійснення культурної діяльності, участі у благодійних заходах або з інших обґрунтованих причин. Цьогоріч така можливість була призупинена з 3 березня 2025 року. Міністерство культури та стратегічних комунікацій України заявляло, що рішення призупинити листи-сприяння про виїзд за кордон для артистів та медійників є тимчасовим.

Проте до 67-річного Павла Зіброва обмеження на перетин кордону не діють через вік.

Напередодні співак анонсував у соцмережах реліз пісні «Я Маріуполь».

Нагадаємо, відомий український співак Іво Бобул розповів, що сталося з його майном у тимчасово окупованому Криму. За його словами, нерухомість на півострові згоріла. 

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Теги: Павло Зібров

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