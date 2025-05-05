«Побачимось, діви!». Jerry Heil анонсувала свою участь у Євробаченні-2025

Jerry Heil: Я виступатиму на Євробаченні цього року також. Побачимось, діви!

Jerry Heil повертається сцену Євробачення: співачка підтвердила підтвердила свій виступ на цьорічній сцені

Співачка Jerry Heil, яка минулого року разом з alyona alyona гідно представила Україну на пісенному конкурсі Євробачення, офіційно підтвердила свій виступ на цьорічній сцені у Базелі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на на офіційну сторінку Євробачення в Instagram.

«Привіт, Європо й Австраліє! Це Jerry Heil з України, і я не можу дочекатися нашої зустрічі в Базелі. Я виступатиму на Євробаченні цього року також. Побачимось, діви», – розповіла Jerry Heil.

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Як відомо, у 2024 році Jerry Heil та alyona alyona з їхньою піснею «Teresa & Maria» зуміли завоювати прихильність європейської публіки та посісти третє місце у фіналі конкурсу. Їхній виступ запам'ятався потужним вокалом, глибоким змістом пісні та яскравою сценічною постановкою.

Наразі невідомо, з якою саме композицією Jerry Heil планує виступати на Євробаченні-2025.

Суспільне Євробачення раніше повідомляло, що речницею від України на Євробаченні-2025 стане Jerry Heil. Співачка оголосить бали Національного журі України 17 травня в прямому ефірі гранд-фіналу Євробачення-2025.

Нагадаємо, український гурт Ziferblat активно готується до виступу на Євробаченні-2025 у Базелі. Учасники гурту показали образи, у яких вийдуть на сцену пісенного конкурсу та представлятимуть Україну. Образи викликали неоднозначну реакцію у соцмережах та хвилю обурення серед українців.