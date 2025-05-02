«Дуже утискаємося». Ziferblat розсекретив суму, яку витратить на «Євробачення»

Гурт підкреслив, що намагається максимально заощаджувати, а бюджети інших країн-учасниць можуть бути значно більшими

Український гурт Ziferblat, який представить країну на пісенному конкурсі «Євробачення-2025» з композицією Bird of Pray, розкрив інформацію про необхідну для участі суму коштів та джерела її надходження. Учасники колективу Федір Ходаков, Даниїл та Валентин Лещинські розповіли, хто спонсорує їхній виступ на міжнародній арені. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю музикантів.

В інтерв'ю Раміні Есхакзай вони повідомили, що відмовилися від проведення тендеру на фінансування їхної участі у конкурсі, який могло влаштувати «Суспільне». Артисти самостійно обрали режисера-постановника свого номера і тепер витрати на його роботу частково покриватиме «Суспільне», частково спонсори, а частково Ziferblat своїми силами.

«Над номером може працювати режисер, якому ви самостійно не платили. Вірніше, «Суспільне» як організація може оплатити частину номера, якщо проводиться тендер на обрання режисера. Але артист може відмовитись від такого тендеру, якщо він не хоче віддавати право обрання режисера комусь. Відповідно, в нашому випадку ми шукали режисера – і це питання на нас. «Суспільне» залучено в процес фінансової допомоги, іншої різної організаційної допомоги – наскільки це можливо», – вказали музиканти.

Окрім постановки конкурсного номера, за словами музикантів, значні кошти потрібні на участь у пре-паті, промокампанію та сценічні костюми. За словами Ziferblat, загальний бюджет їхньої участі складає приблизно $120-130 тис. Гурт підкреслив, що намагається максимально заощаджувати, а бюджети інших країн-учасниць можуть бути значно більшими.

«Вечірки пре-паті – це теж за наш рахунок все. Тобто, коли люди пишуть: «Хай хлопці повеселяться за рахунок держави» – це абсурд. Артисти в нас більшість часу їздили за свій кошт, тому це комерційна історія, яка частково покривається державним коштом, частково спонсорським, а також артисти витрачають власні кошти. Загалом витрати на все про все будуть сягати $120–130 тис. Це дуже лайтово, ми дуже утискаємося», – поділилася співаки.

До слова, учора, 1 травня, гурт вирушив до Базелю, Швейцарія, де проходитиме Євробачення-2025. Український гурт виступить під номером 5 у першому півфіналі. Другий півфінал запланований на 15 травня, а гранд-фінал відбудеться 17 травня.

Порядок виступів учасників у першому та другому півфіналах Євробачення-2025

«З нетерпінням чекаємо на нашу першу велику зустріч у Базелі. №5 – чудовий порядковий номер: не на самому початку й не в кінці. Для нас це – ідеальна золота середина, яка, сподіваємось, відкриє шлях до фіналу», – зазначив гурт Ziferblat.

Нагадаємо, цього року пісенний конкурс відбудеться у швейцарському місті Базель з 13 до 17 травня. Україну представлятиме гурт Ziferblat. Результати фіналу Національного відбору Євробачення 2025 стали відомі 8 лютого. Також «Главком» детально розповідав про творчість гурту та їх конкурсну пісню.

Як повідомлялося, згідно з оновленими букмекерськими прогнозами, Україна повернулася до топ-10 рейтингу фаворитів.

До слова, скандали на пісенному конкурсі «Євробачення» розпочинаються задовго до його старту: в Італії лунають заклики до Європейської мовної спілки не дозволити виступити цьогоріч у швейцарському Базелі представнику Естонії.