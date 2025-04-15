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Євробачення-2025: організатори розповіли, як проходитиме конкурс

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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колаж: glavcom.ua

Цьогорічна загальна тема шоу – «Ласкаво просимо додому»

Організатори пісенного конкурсу Євробачення-2025, що відбудеться у Швейцарії, обіцяють зробити кожне з прямих ефірів – два півфінали й грандфінал – особливими, з унікальною тематикою та атмосферою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт конкурсу.

Цьогорічна загальна тема шоу – «Ласкаво просимо додому», адже саме у Швейцарії у 1956 році відбулося перше Євробачення.

Перший півфінал, 13 травня, пройде під гаслом «З чого все почалося» – вшанують Швейцарію як країну-засновницю конкурсу. Другий півфінал, 15 травня, буде присвячено фанатам Євробачення – тим, хто підтримує конкурс протягом багатьох років.

Грандфінал, 17 травня, має назву «Привітаймо нового переможця» – на сцені виступатимуть 26 країн, змагаючись за перемогу. Щоб відповідати головному девізу конкурсу United by Music (Об’єднані музикою), вступні та перервні номери включатимуть різноманітні музичні стилі й культури.

Серед запрошених гостей – зірки, які раніше представляли Швейцарію: Paola, Peter, Sue & Marc, Luca Hänni та Gjon's Tears. Вони виконають спільне попурі як визнання внеску країни у розвиток Євробачення.

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Допис, поширений SRG SSR (@srg.ssr)

Особливу увагу приділять перемозі Nemo у Мальме, яка й повернула конкурс до Швейцарії. Інші подробиці шоу організатори оприлюднюватимуть поступово.

Нагадаємо, цього року пісенний конкурс відбудеться у швейцарському місті Базель з 13 до 17 травня. Україну представлятиме гурт Ziferblat. Результати фіналу Національного відбору Євробачення 2025 стали відомі 8 лютого. Також «Главком» детально розповідав про творчість гурту та їх конкурсну пісню.

Як повідомлялося, згідно з оновленими букмекерськими прогнозами, Україна повернулася до топ-10 рейтингу фаворитів. 

До слова, скандали на пісенному конкурсі «Євробачення» розпочинаються задовго до його старту: в Італії лунають заклики до Європейської мовної спілки не дозволити виступити цьогоріч у швейцарському Базелі представнику Естонії.

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Теги: Євробачення Швейцарія

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