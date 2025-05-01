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Ziferblat вирушив до Швейцарії підкорювати Євробачення-2025

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Ziferblat представить Україну на «Євробаченні-2025» у Швейцарії
фото: Ніка Сікач/Суспільне Культура

Цьогоріч «Євробачення» пройде з 13 по 17 травня у Базелі, Швейцарія

Гурт Ziferblat, який представить Україну на «Євробаченні-2025», вже вирушив у Швейцарію, де відбудеться пісенний конкурс. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне

Цьогоріч «Євробачення» пройде з 13 по 17 травня у Базелі, Швейцарія. Туди вже вирушив гурт Ziferblat, який виступить від України з піснею Bird of Pray. 

Ziferblat вирушає у Швейцарію
Ziferblat вирушає у Швейцарію
фото: /Ніка Сікач/Суспільне Культура

Перед від'їздом гурту на Центральному залізничному вокзалі Києва відбулася пресконференція, на якій музиканти розповіли про підготовку до конкурсу.

Пресконференція гурту Ziferblat на Центральному залізничному вокзалі Києва
Пресконференція гурту Ziferblat на Центральному залізничному вокзалі Києва
фото: Анна Погребна/Суспільне Культура

Ziferblat виїхав потягом «Київ – Будапешт», який з цієї нагоди отримав назву Eurovision Express. Також під час відбуття грала конкурсна композиція гурту

Потяг «Київ – Будапешт» назвали Eurovision Express
Потяг «Київ – Будапешт» назвали Eurovision Express
фото: Анна Погребна/Суспільне Культура

Організатори Євробачення-2025 оприлюднили порядок виступів учасників у півфіналах пісенного конкурсу, що відбудуться 13 та 15 травня. Представники України – гурт Ziferblat із піснею «Bird of Pray» – виступлять на головній сцені у першому півфіналі під номером п'ять. 

Також стало відомо, що представники країн «великої п’ятірки» (Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Іспанії), а також країни-господарки конкурсу – Швейцарії, які автоматично проходять у фінал 17 травня, уперше виконають свої пісні наживо вже під час півфіналів.

Порядок виступів учасників у першому та другому півфіналах Євробачення-2025

Ziferblat вирушив до Швейцарії підкорювати Євробачення-2025 фото 1

«З нетерпінням чекаємо на нашу першу велику зустріч у Базелі. №5 – чудовий порядковий номер: не на самому початку й не в кінці. Для нас це – ідеальна золота середина, яка, сподіваємось, відкриє шлях до фіналу», – зазначив гурт Ziferblat.

Нагадаємо, цього року пісенний конкурс відбудеться у швейцарському місті Базель з 13 до 17 травня. Україну представлятиме гурт Ziferblat. Результати фіналу Національного відбору Євробачення 2025 стали відомі 8 лютого. Також «Главком» детально розповідав про творчість гурту та їх конкурсну пісню.

Як повідомлялося, згідно з оновленими букмекерськими прогнозами, Україна повернулася до топ-10 рейтингу фаворитів. 

До слова, скандали на пісенному конкурсі «Євробачення» розпочинаються задовго до його старту: в Італії лунають заклики до Європейської мовної спілки не дозволити виступити цьогоріч у швейцарському Базелі представнику Естонії.

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Теги: Євробачення Будапешт Швейцарія конкурс культура

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