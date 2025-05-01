Ziferblat вирушив до Швейцарії підкорювати Євробачення-2025

Цьогоріч «Євробачення» пройде з 13 по 17 травня у Базелі, Швейцарія

Гурт Ziferblat, який представить Україну на «Євробаченні-2025», вже вирушив у Швейцарію, де відбудеться пісенний конкурс. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Цьогоріч «Євробачення» пройде з 13 по 17 травня у Базелі, Швейцарія. Туди вже вирушив гурт Ziferblat, який виступить від України з піснею Bird of Pray.

Ziferblat вирушає у Швейцарію фото: /Ніка Сікач/Суспільне Культура

Перед від'їздом гурту на Центральному залізничному вокзалі Києва відбулася пресконференція, на якій музиканти розповіли про підготовку до конкурсу.

Пресконференція гурту Ziferblat на Центральному залізничному вокзалі Києва фото: Анна Погребна/Суспільне Культура

Ziferblat виїхав потягом «Київ – Будапешт», який з цієї нагоди отримав назву Eurovision Express. Також під час відбуття грала конкурсна композиція гурту

Потяг «Київ – Будапешт» назвали Eurovision Express фото: Анна Погребна/Суспільне Культура

Організатори Євробачення-2025 оприлюднили порядок виступів учасників у півфіналах пісенного конкурсу, що відбудуться 13 та 15 травня. Представники України – гурт Ziferblat із піснею «Bird of Pray» – виступлять на головній сцені у першому півфіналі під номером п'ять.

Також стало відомо, що представники країн «великої п’ятірки» (Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Іспанії), а також країни-господарки конкурсу – Швейцарії, які автоматично проходять у фінал 17 травня, уперше виконають свої пісні наживо вже під час півфіналів.

Порядок виступів учасників у першому та другому півфіналах Євробачення-2025

«З нетерпінням чекаємо на нашу першу велику зустріч у Базелі. №5 – чудовий порядковий номер: не на самому початку й не в кінці. Для нас це – ідеальна золота середина, яка, сподіваємось, відкриє шлях до фіналу», – зазначив гурт Ziferblat.

Нагадаємо, цього року пісенний конкурс відбудеться у швейцарському місті Базель з 13 до 17 травня. Україну представлятиме гурт Ziferblat. Результати фіналу Національного відбору Євробачення 2025 стали відомі 8 лютого. Також «Главком» детально розповідав про творчість гурту та їх конкурсну пісню.

Як повідомлялося, згідно з оновленими букмекерськими прогнозами, Україна повернулася до топ-10 рейтингу фаворитів.

До слова, скандали на пісенному конкурсі «Євробачення» розпочинаються задовго до його старту: в Італії лунають заклики до Європейської мовної спілки не дозволити виступити цьогоріч у швейцарському Базелі представнику Естонії.