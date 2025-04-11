Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Третє дихання»: Київ запрошує на унікальну подорож у світ емоцій з відомими українцями

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
«Третє дихання»: Київ запрошує на унікальну подорож у світ емоцій з відомими українцями
Масштабна інтерактивна виставка створена у співпраці з психологами зі світовим ім’ям, митцями та експертами

За результатами досліджень, у 2024 році Україна посіла перше місце серед країн за рівнем депресії

25 квітня у Києві відкривається масштабна інтерактивна виставка «Третє дихання», яка включає понад 50 інсталяцій та інтерактивів, які допоможуть краще зрозуміти свої емоції та почуття, навчитися взаємодіяти з ними або трансформувати їх, щоби знайти опору та відкрити третє дихання. Виставка має благодійну мету: 50% з продажу кожного квитка організатори перекажуть на психологічну реабілітацію пацієнтів Superhumans та їхніх родин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на організаторів виставки.   

Кураторкою виставки стала відома психологиня, дружина військовослужбовця Світлана Ройз. До «Третього дихання» також долучилися видатні науковці: психіатр Бессел ван дер Колк (автор книги «Тіло веде лік»), консультант Джозеф Леду, соціологиня та письменниця Ів Екман.

Виставка площею 4000 м² поділена на сім тематичних зон. У «Знайомстві з емоціями» відвідувачі більше дізнаються про дослідників емоцій — від Чарльза Дарвіна до Пола Екмана, автора знаменитого «Атласу емоцій», який буде вперше представлений українською мовою. А також спробують розпізнати сім базових емоцій, які відобразив для виставки український актор, володар BAFTA Олександр Рудинський.

У зоні «Слухай своє серце» можна дізнатися, як серце стало головним органом, що відповідає за емоції, почути десятки історій тих, хто дослухався до свого серця: від українських ветеранів до знаних в усьому світі митців. Після цього варто змайструвати халабуду, розмалювати стіни та пострибати в резиночку зі всесвітньо відомою стрибункою у висоту Ярославою Магучіх у блоці «Дитяча радість». Порибалити у віртуальній реальності з блогером Михайлом Лебігою можна буде в зоні «Дай собі спокій», а у блоці «Випусти пару» — дослідити самобутню українську лайку з акторкою Марією Рудинською та погарчати, як лев, з одним з авторів ютюб-каналу «Леви на джипі» Валентином Міхієнком. У зоні «Надія є» — побачити три світанки над Україною одночасно та пережити VR-досвіди польоту в космос та сходження на Еверест і Говерлу. А наприкінці — знайти нові сили, співаючи з Jerry Heil у зоні «Третє дихання». 

«Згідно з дослідженнями, більш адаптовані й стресостійкі ті, хто має розвинений емоційний інтелект, вміє розрізняти та регулювати свої емоції, – каже Світлана Ройз. – Процес відновлення проходить легше, коли у нас є безпечний простір і безпечні провідники. На виставці “Третє дихання” можна дозволити собі радіти, сміятись, сумувати, вивільнити злість. І знайти “своїх”. Та, можливо, відчути момент, коли після втоми приходять нові сили та з’являється надія».  

Де: простір M82, вул. Межигірська, 82, Київ
Коли: з 25 квітня (початок роботи о 17:00) по 1 червня 2025 року 

Графік роботи: вт – чт, нд: з 11:00 до 20:00, пт – сб: з 10:00 до 21:00. Понеділок – вихідний.

Вартість квитків: повний квиток – 150 грн; пільговий квиток – 75 грн; сімейний квиток – 300 грн (для двох дорослих і до трьох дітей від 7 до 16 років); безплатний вхід для дітей до семи років, а також за наявності посвідчення для таких категорій: осіб з інвалідністю І-ІІ груп, військових з посвідченням УДА, військових з посвідченням УБД, строкових та мобілізованих військовослужбовців, ветеранів війни, членів родини полеглих, полонених, зниклих безвісти воїнів, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Придбати квиток можна у касах на локації або онлайн на сайті Concert.ua.  

Нагадаємо, у Музеї історії міста Києва презентували виставку французької художниці Фанні Лешевальє «In memoriam. Реальність крізь мистецтво». 

Теги: Київ школярі квиток письменник актор виставка Україна космос книги Jerry Heil

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головним промоутером мирної угоди зараз може бути лише Путін
Перемир’я на 30 днів: що може задумати Путін?
13 березня, 17:13
Пошкоджене судно в Одесі
Росія вдарила по порту в Одесі: є загиблі
12 березня, 02:53
фото: Exilenova+
У Росії палає НПЗ після атаки дронів: головне за ніч
14 березня, 06:27
Васильчук: Це система, яка буде об'єднувати всі архіви, що дасть можливість користувачу здійснювати кросархівний пошук документів
Створення Електронного архіву. Урядовиця пояснила, чому це «вимога часу»
17 березня, 12:36
У Києві працює ППО
Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО
18 березня, 23:17
Вітренко: Якщо секретаря не буде, нічого страшного не відбудеться, бо лишається Віталій Кличко, який може чудово вести засідання Київради
«Плівки Комарницького». «Слуга народу» каже, що Київрада втратила легітимність
18 березня, 19:36
Мільйонні збитки: посадовиця «Київміськсвітла» підозрюється у зловживанні
Мільйонні збитки: посадовиця «Київміськсвітла» підозрюється у зловживанні
21 березня, 16:09
Торги 1 квітня стартували з ціні у 555,8 млн грн
У Києві продано колишній головний офіс «Сбербанку»: хто став новим власником
2 квiтня, 10:43
Як зазначає речник Генштабу, загарбницькі плани ворога не є чимсь новим для України
«Кардинально ситуація не змінилася»: Генштаб спростував паніку щодо наступу росіян
9 квiтня, 18:50

Новини

Двоє десантників РФ постануть перед судом за воєнний злочин у Бучі
Двоє десантників РФ постануть перед судом за воєнний злочин у Бучі
«Третє дихання»: Київ запрошує на унікальну подорож у світ емоцій з відомими українцями
«Третє дихання»: Київ запрошує на унікальну подорож у світ емоцій з відомими українцями
Чи можна буде поїхати до Чорнобиля на Великодні свята: офіційна заява
Чи можна буде поїхати до Чорнобиля на Великодні свята: офіційна заява
Кабмін провів кадрові зміни в уряді та погодив нових голів низки районів Києва
Кабмін провів кадрові зміни в уряді та погодив нових голів низки районів Києва
Куди подівся символ столиці? Колишній мер Києва нагадав Кличку про зниклий герб
Куди подівся символ столиці? Колишній мер Києва нагадав Кличку про зниклий герб
Вікенд у Києві: що подивитись на вихідних 12-13 квітня
Вікенд у Києві: що подивитись на вихідних 12-13 квітня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
201K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 квітня 2025
45K
Гучний корупційний скандал на Київщині: затримано вісьмох поліцейських
21K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
20K
Пісня з Росії рве сервіси в Україні. Відома мовознавиця звернулася до батьків
18K
Працівник ТЦК назвав найгіршу роботу, від якої втікають усі колеги

Новини

11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
РФ атакувала Дніпро та Житомирщину. Посолка США Брінк йде у відставку. Головне за 10 квітня
Вчора, 21:36
У Києві та низці областей тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
Вчора, 21:23
Суд у Британії визнав винним у порушенні санкцій «екс-губернатора» Севастополя
Вчора, 15:32
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Полонені китайці дають свідчення, Насіров тікає від вироку суду до ЗСУ. Головне за 9 квітня
9 квiтня, 21:09

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua