«Третє дихання»: Київ запрошує на унікальну подорож у світ емоцій з відомими українцями

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25 квітня у Києві відкривається масштабна інтерактивна виставка «Третє дихання», яка включає понад 50 інсталяцій та інтерактивів, які допоможуть краще зрозуміти свої емоції та почуття, навчитися взаємодіяти з ними або трансформувати їх, щоби знайти опору та відкрити третє дихання. Виставка має благодійну мету: 50% з продажу кожного квитка організатори перекажуть на психологічну реабілітацію пацієнтів Superhumans та їхніх родин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на організаторів виставки.

Кураторкою виставки стала відома психологиня, дружина військовослужбовця Світлана Ройз. До «Третього дихання» також долучилися видатні науковці: психіатр Бессел ван дер Колк (автор книги «Тіло веде лік»), консультант Джозеф Леду, соціологиня та письменниця Ів Екман.

Виставка площею 4000 м² поділена на сім тематичних зон. У «Знайомстві з емоціями» відвідувачі більше дізнаються про дослідників емоцій — від Чарльза Дарвіна до Пола Екмана, автора знаменитого «Атласу емоцій», який буде вперше представлений українською мовою. А також спробують розпізнати сім базових емоцій, які відобразив для виставки український актор, володар BAFTA Олександр Рудинський.

У зоні «Слухай своє серце» можна дізнатися, як серце стало головним органом, що відповідає за емоції, почути десятки історій тих, хто дослухався до свого серця: від українських ветеранів до знаних в усьому світі митців. Після цього варто змайструвати халабуду, розмалювати стіни та пострибати в резиночку зі всесвітньо відомою стрибункою у висоту Ярославою Магучіх у блоці «Дитяча радість». Порибалити у віртуальній реальності з блогером Михайлом Лебігою можна буде в зоні «Дай собі спокій», а у блоці «Випусти пару» — дослідити самобутню українську лайку з акторкою Марією Рудинською та погарчати, як лев, з одним з авторів ютюб-каналу «Леви на джипі» Валентином Міхієнком. У зоні «Надія є» — побачити три світанки над Україною одночасно та пережити VR-досвіди польоту в космос та сходження на Еверест і Говерлу. А наприкінці — знайти нові сили, співаючи з Jerry Heil у зоні «Третє дихання».

«Згідно з дослідженнями, більш адаптовані й стресостійкі ті, хто має розвинений емоційний інтелект, вміє розрізняти та регулювати свої емоції, – каже Світлана Ройз. – Процес відновлення проходить легше, коли у нас є безпечний простір і безпечні провідники. На виставці “Третє дихання” можна дозволити собі радіти, сміятись, сумувати, вивільнити злість. І знайти “своїх”. Та, можливо, відчути момент, коли після втоми приходять нові сили та з’являється надія».

Де: простір M82, вул. Межигірська, 82, Київ

Коли: з 25 квітня (початок роботи о 17:00) по 1 червня 2025 року

Графік роботи: вт – чт, нд: з 11:00 до 20:00, пт – сб: з 10:00 до 21:00. Понеділок – вихідний.

Вартість квитків: повний квиток – 150 грн; пільговий квиток – 75 грн; сімейний квиток – 300 грн (для двох дорослих і до трьох дітей від 7 до 16 років); безплатний вхід для дітей до семи років, а також за наявності посвідчення для таких категорій: осіб з інвалідністю І-ІІ груп, військових з посвідченням УДА, військових з посвідченням УБД, строкових та мобілізованих військовослужбовців, ветеранів війни, членів родини полеглих, полонених, зниклих безвісти воїнів, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Придбати квиток можна у касах на локації або онлайн на сайті Concert.ua.

Нагадаємо, у Музеї історії міста Києва презентували виставку французької художниці Фанні Лешевальє «In memoriam. Реальність крізь мистецтво».