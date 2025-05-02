«Так не має бути»: Відверте зізнання учасника Ziferblat про стосунки з дітьми

Під час розставання колишня дружина Лещинського дала чітко зрозуміти, що не хоче, щоби він бачився з дітьми

Валентин Лещинський: «Я думаю, донька мене ще пам’ятає. А от син мене не знає»

Валентин Лещинський, гітарист гурту Ziferblat, який представить країну на пісенному конкурсі «Євробачення-2025» з композицією Bird of Pray, поділився подробицями свого розлучення та стосунків зі своїми дітьми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю музикантів.

За словами Лещинського, його батьки ставилися до невістки нормально. Та з часом конфлікти у родині почали загострюватися, це був складний, тривалий і виснажливий період, зізнається музикант. Каже, це зрештою вплинуло на те, що перша дитина у сім'ї з’явилася значно пізніше.

«Ми почали зустрічатися у 2014-му, а донька – Луна – народилася лише у 2020 році. Ми сподівалися, що її народження все змінить, але стало лише гірше», – зізнається музикант.

На думку Лещинського, його дружина Христина була не готова до материнства – ані психологічно, ані фізично. І в якийсь момент йому довелося проводити з дитиною набагато більше часу, ніж матері дитини. Зараз доньці гітариста гурту Ziferblat вже п’ять років.

Після початку повномасштабної війни музиканта народився син, якого Лещинський ще жодного разу не тримав на руках, бо хлопчик з'явився на світ у Ніцці, у Франції.

За словами музиканта, під час розставання його колишня дружина чітко сказала, що не хоче, щоб він бачився з дітьми. Він визнає, що не добивався свого права надалі підтримувати контакт із дітьми: «Я розумію, що мені потрібно просто дочекатися моменту. Але водночас усвідомлюю: він може так і не настати. Тобто ти чекаєш, а нічого не відбувається».

«Звісно, у цій ситуації вина 50 на 50. Христина не була готова до материнства, а я не зміг упоратися з цим емоційно й не добивався права бачитися з дітьми так, як міг би. Я теж можу визнати: не був готовий до народження дітей», – розповідає музикант.

Також Лещинський зазначає, що на тлі всіх особистих конфліктів між ним і дружиною, опинився у ситуації, коли Христина з дитиною залишилися наодинці: «Так, я міг би бути витривалішим, але, з іншого боку, я терпів багато років. І мені здавалося, що все може змінитися».

«Я думаю, донька мене ще пам’ятає. А от син – ні, він мене не знає. Це не образа. Це сум, так не має бути. Бо я сам ріс без батька. Але мій батько все одно був. Він рідко з нами бачився, але був. А є діти – я знаю таких – у яких тата не було взагалі. І потім у них з’являється ця глибока образа», – говорить музикант.

Він додає, що його найбільшим страхом є те, що у його дітей також з’явиться глибока образа на батька.

Порядок виступів учасників у першому та другому півфіналах Євробачення-2025

«З нетерпінням чекаємо на нашу першу велику зустріч у Базелі. №5 – чудовий порядковий номер: не на самому початку й не в кінці. Для нас це – ідеальна золота середина, яка, сподіваємось, відкриє шлях до фіналу», – зазначив гурт Ziferblat.

Нагадаємо, цього року пісенний конкурс відбудеться у швейцарському місті Базель з 13 до 17 травня. Україну представлятиме гурт Ziferblat. Результати фіналу Національного відбору Євробачення 2025 стали відомі 8 лютого. Також «Главком» детально розповідав про творчість гурту та їх конкурсну пісню.

Як повідомлялося, згідно з оновленими букмекерськими прогнозами, Україна повернулася до топ-10 рейтингу фаворитів.

Гурт Ziferblat, який представить Україну на «Євробаченні-2025», 1 травня вирушив у Швейцарію, де відбудеться пісенний конкурс. Цьогоріч «Євробачення» пройде з 13 по 17 травня у Базелі, Швейцарія.

Також учасники гурту Ziferblat розсекретили суму, яку витратять на «Євробачення».