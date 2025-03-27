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Євробачення-2025: стало відомо, під яким номером виступить Україна

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Цьогоріч Євробачення пройде у швейцарському Базелі
фото: instagram/eurovision

Представники країн «великої п’ятірки», а також країни-господарки конкурсу, які автоматично проходять у фінал 17 травня, уперше виконають свої пісні наживо вже під час півфіналів

Організатори Євробачення-2025 оприлюднили порядок виступів учасників у півфіналах пісенного конкурсу, що відбудуться 13 та 15 травня. Представники України – гурт Ziferblat із піснею «Bird of Pray» – виступлять на головній сцені у першому півфіналі під номером п'ять. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на результати жеребкування

Також стало відомо, що представники країн «великої п’ятірки» (Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Іспанії), а також країни-господарки конкурсу – Швейцарії, які автоматично проходять у фінал 17 травня, уперше виконають свої пісні наживо вже під час півфіналів.

Порядок виступів учасників у першому та другому півфіналах Євробачення-2025

Євробачення-2025: стало відомо, під яким номером виступить Україна фото 1

«З нетерпінням чекаємо на нашу першу велику зустріч у Базелі. №5 – чудовий порядковий номер: не на самому початку й не в кінці. Для нас це – ідеальна золота середина, яка, сподіваємось, відкриє шлях до фіналу», – зазначив гурт Ziferblat в коментарі «Суспільному Євробачення».

Нагадаємо, цього року пісенний конкурс відбудеться у швейцарському місті Базель з 13 до 17 травня. Україну представлятиме гурт Ziferblat. Результати фіналу Національного відбору Євробачення 2025 стали відомі 8 лютого. Також «Главком» детально розповідав про творчість гурту та їх конкурсну пісню.

Як повідомлялося, згідно з оновленими букмекерськими прогнозами, Україна повернулася до топ-10 рейтингу фаворитів. 

До слова, скандали на пісенному конкурсі «Євробачення» розпочинаються задовго до його старту: в Італії лунають заклики до Європейської мовної спілки не дозволити виступити цьогоріч у швейцарському Базелі представнику Естонії.

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Теги: пісня Євробачення

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