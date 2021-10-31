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    В Австралии появилась гигантская кукла-убийца из «Игры в кальмара»

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    В Австралии появилась гигантская кукла-убийца из «Игры в кальмара»

    Высота зловещей фигуры составляет 4,5 метра

    В Сиднее к Хэллоуину установили копию куклы-убийцы по мотивам южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Об этом сообщает Hindustan Times.

    По информации медиа, высота зловещей фигуры составляет 4,5 метра. Австралийские косплееры и поклонники картины режиссера Хвана Дона Хекка собираются у новой достопримечательности и делятся снимками в социальных сетях. По сюжету фильма, взгляд куклы-убийцы уничтожает любого, кто зашевелится.

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    В Австралии появилась гигантская кукла-убийца из «Игры в кальмара»
    В Австралии появилась гигантская кукла-убийца из «Игры в кальмара»
    В Австралии появилась гигантская кукла-убийца из «Игры в кальмара»
    Фото: УНН

    Ранее «Скотч» сообщал, что в американских школах запретили костюмы для Хэллоуина по мотивам сериала «Игра в кальмара».

    Использование подобной тематики костюмов не разрешено ученикам, не достигшим 15-летнего возраста, и в начальных школах. Данное решение объяснили тем, что в шоу присутствует множество сцен насилия.

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    Теги: кино Сериал
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    В Австралии появилась гигантская кукла-убийца из «Игры в кальмара»