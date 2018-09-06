После провала на «Евровидении-2018» Юлия Самойлова уехала из России



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлия Самойлова

Юлия Самойлова решила «эмигрировать из России в Европу»

Об этом певица сообщила в Instagram. Затем девушка выложила фото из аэропорта Шереметьево. Представитель артистки заявил, что Юлия и правда в данный момент находится в самолете.

Эта новость ошарашила поклонников Самойловой. Пока девушка не объяснила, почему приняла такое решение. Она лишь сказала, что расскажет обо всем подробно позже.

Решение певицы неожиданно поддержал скандальный российский продюсер Иосиф Пригожин, который поддержал аннексию Крыма.

«Ну хочется ей уехать, она готова покинуть страну… И что? Для людей с ограниченными возможностями во многих европейских странах созданы прекрасные условия, фантастическое отношение», — цитирует Пригожина Grazia.

Напомним, что после провала Юлии Самойловой на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018» девушке устроили настоящую травлю в РФ.

Причиной этому стало то что Россия впервые за 14 лет не прошла в финал «Евровидения».

Композицию и внешний вид Самойловой раскритиковали в сети в пух и прах.

«У России столько талантливых певцов, – зачем было выставлять Юлию Самойлову??? Жаль девушку, но надо смотреть Правде в глаза!», «Все говорят красавица, умница! Если петь не умеет ты хоть как ее наряди и загримируй толку не будет. Хотели надавить на жалость, а неет, не проходит такое. Пусть себе поет на кухне и развлекает своего мужа», «Очень неприятный осадок после выступления, ни голоса, ни красоты», «Почему все пишут, что жалко Юлию что виноват Первый канал. Но ведь она могла отказаться. Так нет же наоборот возомнила себя певицей. Ну если Юлия не умеет петь хвалить ее надо что ли? Она ведь в ноты не попадает совсем», - писали пользователи соцсетей.

Видимо, шквал критики, который обрушился на Юлию после исполнения песни Will not Break («Я не сломаюсь») на сцене международного конкурса, серьезно подкосил артистку и она решила уехать из РФ.