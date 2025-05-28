Продюсер Нікітін назвав «найлегендарнішу співачку» нової української музики

Нікітін привітав Ірину Білик з завершенням концертного туру і назвав її іконою сучасної сцени

Продюсер Юрій Нікітін публічно звернувся до української співачки Ірини Білик, привітавши її з завершенням концертного туру. У дописі на своїй Facebook-сторінці він назвав артистку «найлегендарнішою співачкою нової української музики», передає «Главком».

Юрій Нікітін, генеральний директор продюсерського центру «Mama Music», звернувся до артистки, з якою співпрацює вже понад три десятиліття. Він висловив захоплення тим, що, попри статус визнаної зірки, Ірина Білик продовжує активно творити та популяризувати українську музику.

«Іра, вітаю тебе із успішним закінченням твого концертного туру, яким ти надихнула десятки тисяч людей та наповнила їхнє життя красою в такий не простий для країни час. Це прекрасно, що незважаючи на свій високий статус, ти продовжуєш активно працювати і підносити вітчизняну музику на новий статусний рівень», – зазначив продюсер.

Завершуючи допис, продюсер підкреслив, що вважає за честь бути другом і партнером співачки: «Для мене, як і раніше, велика честь дружити та співпрацювати з найлегендарнішою співачкою нової української музики протягом всіх цих 35 років».

Нагадуємо, першим чоловіком Ірини Білик став продюсер Юрій Нікітін. Їхня зустріч відбулася у 1990 році на фестивалі «Весняні надії». Вони почали співпрацювати, а згодом їхні стосунки переросли з професійних у романтичні.

Цьогоріч 6 квітня Ірина Білик відсвяткувала свій 55-й день народження. Її ім’я стало символом нової вітчизняної музики, а пісні вже десятиліттями надихають і зачаровують слухачів. «Главком» розповів про життєвий шлях Білик, її кар’єру та значення цієї особистості в історії української музики.

Раніше кум відомої української співачки, поет Євген Рибчинський, висловив захоплення тим, що Ірина змогла вийти на сцену з ювілейною програмою до свого 55-річчя, незважаючи на запалення легень.