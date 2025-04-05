Ірина Білик: життя під мікроскопом. Примадонні української естради – 55

Рівно 30 років тому Ірина Білик здійснила перший концертний тур під назвою «Нова», який увійшов в історію української попмузики і поставив її на вершину шоу-бізнесу

6 квітня, свій 55-й день народження святкує Ірина Білик. Її ім’я стало символом нової вітчизняної музики, а пісні вже десятиліттями надихають і зачаровують слухачів.

«Главком» розповідає про життєвий шлях Білик, кар'єру та значення цієї персони в історії української музики.

Біографія Ірини Білик

Ірина Білик народилася 6 квітня 1970 року в Києві. Почала співати у чотирирічному віці, захоплювалася балетом і танцями. Уже в шість років стала учасницею дитячого ансамблю «Сонечко», разом із яким гастролювала по всьому СРСР. Першу власну пісню Ірина Білик написала у 10 років. Навчалась у театральній студії, музичній школі, а після досягнення повноліття сама почала викладати музику.

Ірина Білик у дитинстві фото: Instagram/bilyk_iryna)

У 1989 році Білик вступила до Київського державного музичного училища імені Глієра на спеціальність «естрадний вокал». Того ж року взяла участь у фестивалі «Червона Рута».

Через рік співачка виступила на фестивалі «Весняні надії», де познайомилася з музикантами Юрієм Нікітіним, Георгієм Учайкіним і Жаном Болотовим. Незабаром вони створили спільний гурт «Цей дощ надовго», а вже у 1990 році випустили дебютний альбом «Кувала зозуля».

Ірина Білик/повний альбом «Кувала зозуля»

У 1992 році Ірина Білик зняла своє перше професійне відео на пісню «Лише твоя» і стала лауреатом міжнародного фестивалю «Пісенний Вернісаж. Нова українська хвиля». Наступного року вона завершила навчання в музичному училищі та взяла участь у фестивалях «Марія» та «Слов'янський базар», де презентувала композицію «Нова», яка була абсолютно новою для української аудиторії на той час.

У цей період Ірина також спробувала себе в ролі телеведучої, з'явившись у шоу «Ніч Новорічна» на УТ-1. Учасники групи «Цей дощ надовго», які згодом стали менеджерами Білик, заснували «Продюсерську агенцію «Нова». Невдовзі завершилася робота над наступним альбомом «Я розкажу», який вийшов у 1994 році.

У 1992 році Ірина Білик зняла своє перше професійне відео на пісню «Лише твоя» фото: irinabilyk.com

У 1995 році Ірина Білик здійснила перший концертний тур під назвою «Нова», який увійшов в історію української попмузики. Співачка провела своє перше сольне шоу в палаці «Україна» в Києві. У тому ж році, за даними американського посольства в Україні, Ірина вже була найпопулярнішою співачкою країни. А за результатами опитування журналістів проєкту «Мистецькі вершки року-95» її визнали найпомітнішою фігурою в сучасній українській музиці.

1996 рік став важливим етапом у кар'єрі Ірини: вона отримала звання Заслуженої артистки України, а її пісня «Так просто» була визнана найкращою піснею року. Також Ірина взяла участь у фестивалі «Таврійські ігри», де здобула нагороду «Золота Жар-Птиця» у номінаціях «Співачка року» та «Пісня року» за досягнення в галузі сучасної української музики та масових видовищ. У 1997 році вона отримала гран-прі на фестивалі «Парад хіт-парадів».

Ірина Білик/Так просто

У 1997 році Ірина Білик здійснила другий всеукраїнський концертний тур «Так просто», в рамках якого вона провела 38 виступів у найбільших містах країни. Її концерти в палаці «Україна» збирали аншлаги два дні поспіль, а тур був номінований на нагороду «Подія року» в галузі сучасної української музики та масових видовищ «Золота Жар-Птиця». Ірина Білик також отримала дві нагороди в номінаціях «Співачка року» та «Альбом року» за платівку «Так просто». У цьому ж році вийшов вже культовий альбом співачки «Фарби», який лише на території України розійшовся тиражем понад 1 млн примірників.

У 1998 році Білик відправилася у третій концертний тур «Фарби неба», в якому вона виступала на стадіонах та у палацах спорту. На розігріві в української співачки тоді виступали модна на той час російська виконавиця Лінда та її продюсер, який також мав свій репертуар, Макс Фадєєв. Концерти зібрали рекордну кількість глядачів. Ірина знову стала лауреатом «Золотої Жар-Птиці» в номінаціях «Співачка року» та «Альбом року» за «Фарби».

Ірина Білик в молодості фото: Facebook/Територія А

У 2000 році Ірина Білик випустила черговий вибуховий альбом «ОМА», з яким зібрала аншлаг у палаці «Україна». Крім того, вона дебютувала як модельєр, презентувавши власну колекцію «ОМА». Восени того ж року співачка вирушила в тур по західній Україні під назвою «Без назви». У 2002 році Білик здивувала своїх фанів польським альбомом «Bilyk» і отримала нагороду «Почесний Ях» в номінації «Відкриття року» на польському фестивалі Yach Film.

У 2003 році співачка випустила альбом «Білик. Країна», на підтримку якого провела концертний тур по Україні, де її виступи традиційно зібрали повні зали.

Ірина Білик/Дорога

У 2004 році артистка випустила перший російськомовний альбом «Любовь. Яд», який лише за 10 днів розійшовся тиражем 100 тис. примірників і отримав статус «платинового». Пісня «Сніг», вперше виконана і записана Іриною російською мовою, швидко завоювала популярність, а кліп на неї став однією з перших робіт нині вже надпопулярного кліпмейкера та режисера Алана Бадоєва.

У 2006 році вийшов mp3-збірник «Назавжди», який включав вісім альбомів і бонусний трек. Згодом співачка видала альбом до благодійного туру «Допомогти так легко», який стартував восени і охопив 24 обласних центри України. У цьому турі разом із Білик виступав Дмитро Коляденко зі своїм шоубалетом. У 2007 році Ірина стала учасницею телевізійного проєкту «Танці з зірками-2», де продемонструвала свої танцювальні здібності та познайомилася зі своїм черговим обранцем Дмитром Дікусаром.

Ірина Білик та Дмитро Дікусар мали стосунки фото з відкритих джерел

У серпні 2008 року Ірині Білик було присвоєно звання Народної артистки України. Восени того ж року співачка вирушила в тур Україною з концертною програмою «20 років разом», в рамках якої, окрім улюблених ліричних композицій, вона поділилася душевними віршами, які наважилася читати перед публікою.

2013 рік став для Ірини надзвичайно насиченим. Навесні вона разом з групою «TIK» потрапила до Книги рекордів України, давши в рамках всеукраїнського туру «Кращі українські хіти» 24 концерти за 30 днів.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ірина Білик (@bilyk_iryna)

У 2014 році її хіт «Такси» тримав перше місце в українських хіт-парадах протягом рекордних 6 місяців. В день свого народження 6 квітня Ірина провела грандіозний благодійний концерт і презентувала свій власний аромат – парфуми «IraBi».

У 2020 році сталася трагедія в родині Ірини Білик. Померла мама співачки Ганна Яківна. Однак причина смерті не розголошувалася.

Ірина Білик з мамою Галиною Яківною Білик фото з відкритих джерел

Особисте життя Ірини Білик

У зірки було чотири цивільних чоловіки. Однак в офіційному шлюбі Ірина Білик була лише один раз.

Стосунки з продюсером Юрієм Нікітіним

Ірина Білик та Юрій Нікітін мали романтичні стосунки фото: Instagram/bilyk_iryna

Першим чоловіком Ірини Білик став продюсер Юрій Нікітін. Їхня зустріч відбулася в 1990 році на фестивалі «Весняні надії». Тоді Ірина тільки починала свою кар'єру співачки, а Юрій був музикантом. Вони почали співпрацювати: Ірина виконувала пісні, а Юрій займався її продюсуванням. З часом їхні стосунки переросли з професійних у романтичні.

Стосунки з Андрієм Оверчуком

Ірина Білик та Андрій Оверчук повінчалися фото з відкритих джерел

Після розриву з Юрієм Нікітіним Ірина Білик розпочала нові стосунки з манекенником Андрієм Оверчуком у 1998 році. Через рік, 18 червня 1999 року, у пари народився син Гліб.

Оверчук і Білик не поспішали укладати офіційний шлюб, але повінчалися за наполяганням матері Оверчука. Проте, у 2001 році, через зраду Андрія, пара розпалася, коли їхньому синові було лише два роки.

Стосунки з Дмитром Коляденком

У 2006 році Коляденко та Білик розійшлися фото з відкритих джерел

Стосунки Ірини Білик і Дмитра Коляденка розпочалися в 2001 році і були повні драм і пристрасті. Коляденко неодноразово пропонував Ірині заміжжя, але вона не поспішала. У 2006 році вони розійшлися, і Коляденко, ображений, продав її оголені фото та критикував у пресі. Згодом вони помирилися і підтримують досі дружні стосунки.

Шлюб з Дмитром Дікусаром

Стосунки Білик з Дікусаром тривали лише три роки фото з відкритих джерел

Через рік після розриву з Дмитром Коляденком Ірина Білик почала нові стосунки з танцівником Дмитром Дікусаром, молодшим за неї на 15 років. Вони познайомилися на шоу «Танці з зірками», де співачка була зірковою учасницею, а Дмитро – хореографом. У 2007 році вони одружилися в Ріо-де-Жанейро, хоча цей шлюб не був офіційно визнаний в Україні. Стосунки продовжувалися три роки. Зірка вирішила розірвати їх, оскільки, як подейкують, бажала більш серйозних і стабільних відносин.

Офіційний шлюб з Асланом Ахмадовим

Ірина Білик та Аслан Ахмадов мають сина фото: Світське життя

Ірина Білик познайомилася з фотографом Асланом Ахмадовим у 2011 році, тоді ж він став режисером її найдорожчого кліпу «Девочка», а також зіграв головну роль у ньому. Пара побралася у 2015 році, і деякий час приховувала цей факт.

Публічно про стосунки почали говорити після появи сина Табріза, який народився завдяки сурогатній матері. Однак у квітні 2021 року пара оголосила про розлучення, пояснивши це постійним життям на відстані: Ірина жила і активно працювала в Україні, а Аслан – у Росії. Після початку війни Ахмадов залишився в РФ, що ще більше розчарувало співачку.

Син Білик Табріз фото: Instagram/bilyk_iryna

Наразі про особисте життя зірки нічого не відомо. У мережі ширилися чутки, що Білик зійшлася з колишнім обранцем Дмитром Коляденком. Однак підтвердження цієї інформації немає.

Пісні Ірини Білик у виконанні молодих співаків

У 2015 році український співак Alekseev зробив кавер на пісню «А я пливу», який увійшов до його дебютного альбому «Пьяное солнце» (2016).

«У нашому шоубізнесі немає такої традиції – звеличувати досягнення колег за цехом за їхнього життя. Ми знаємо приклади, коли люди йдуть і люди починають його оспівувати, шанувати його пам'ять. Але чому б не робити цього, коли артист ще в доброму здоров'ї, коли йому це потрібно, коли йому буде це приємно. У певний момент, я вирішив виправити ситуацію, тим більше, що Ірина Білик – людина, яка сказала сучасній пісні «бути»!», – зазначив співак. І не помилився. Суперхіт Білик став трапліном для молодого виконавця. Згодом він переспівав також хіт «Ома».

Alekseev/А я пливу

Окрім Алєксєєва, легендарну пісню «А я пливу» виконували Тіна Кароль, Віталій Козловський, Христина Соловій. Хіти білик переспівували Асія Ахат, Солоха, Дмитро Коляденко десятки учасників різних талант-шоу.

У грудні 2024 року Народна артистка України Ірина Білик та Маша Кондратенко виконали дуетом україномовну версію легендарної пісні «Дівчинка». «Нарешті! Я так радію, що зі мною сталася ця історія. Я дякую долі за знайомство з Ірою та за мою улюблену її пісню», – розповіла Маша Кондратенко.

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У січні 2025 року співак Володимир Дантес переспівав відому композицію Ірини Білик «Одинокая». «Дуже давно помітив, багато пісень «жіночих» у виконанні чоловіків виглядають більш драматично, бо додається інший бік. Додається конфлікт, зʼявляється той хто ображає або навпаки вперше хто розуміє і через це ще більш закохується героїня. Я мріяв заспівати «Одинокая». Я обожнюю її. Думаю, ви відчуєте це», – зауважив Дантес.

Володимир Дантес/Одинокая

Нагадаємо, що народна артистка України Ірина Білик перенесла свої ювілейні концерти в Одесі та Черкасах за станом здоров'я. Співачка повідомила, що на цьому наполягли медики.

Згодом народна артистка України Ірина Білик, яка вимушено перервала ювілейний тур через проблеми зі здоровʼям, повідомила, що чудово себе почуває. Концерти в столиці відбудуться без змін. Перші з них з успіхом вже пройшли 4 та 5 квітня. Детальніше про це читайте тут: У Києві пішов сніг. Ірина Білик влаштувала погодну аномалію у квітні (відео). Артистка виконала два десятки своїх хітів різних років, більшість з яких вона написала сама: і слова, і музику.

Раніше Ірина Білик розповіла, як змінився її райдер. «Я прибрала спиртне. Воно дуже довго було в мене в райдері, й зараз воно мені не потрібне», – зауважила народна артистка. За словами Білик, вона тепер сповідує здоровий спосіб життя: «Їм корисне, корисним вмиваюсь, потребую всього корисного, тому що це запорука моєї довгої дороги в шоу-бізнесі. Мені ще співати й співати, тому я вже почала ставитись до здоров’я більш прискіпливо».