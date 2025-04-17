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Коляденко вперше зізнався, чи мав стосунки після розриву з Білик

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Коляденко розповів, що наразі не спілкується з Білик
фото: скриншот з відео

Коляденко розповів, що кілька місяців тому посварився з Білик

Український шоумен, хореограф Дмитро Коляденко зізнався, що в його житті були дві «рокові» жінки – ексдружина Олена Коляденко та Ірина Білик. Про це він зауважив в інтерв'ю Маші Єфросиніній, інформує «Главком».

Коляденко зазначив, що після розриву з Білик не зміг побудувати стосунки ні з ким іншим.

«Я нікому це не казав – у мене не було жінки після Білик. Зовсім. У мене немає, у мене не було жінки. У мене не було стосунків. Я не зміг», – сказав Коляденко.

Шоумен додав, що наразі не спілкується зі співачкою. Близько двох місяців тому між знаменитостями виник конфлікт через автомобіль. Білик звернулася до свого колишнього з проханням дати їй машину, але отримала відмову. Після цього їхнє спілкування припинилося, хоча Коляденко й досі зберігає тепле ставлення до Білик.

Нагадаємо, що стосунки Ірини Білик і Дмитра Коляденка розпочалися у 2001 році й були повні драм і пристрасті. Коляденко неодноразово пропонував співачці заміжжя, але вона не поспішала. У 2006 році вони розійшлися, і Коляденко, ображений, продав її оголені фото та критикував у пресі. Згодом вони помирилися і підтримували дружні стосунки.

До слова, український шоумен, хореограф Дмитро Коляденко заявив, що вступить до лав ЗСУ у випадку, якщо отримає повістку. Коляденко зазначив, що стоїть на військовому обліку і у випадку отримання повістки обов'язково поповнить лави ЗСУ та вирушить на фронт.

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Теги: Ірина Білик

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