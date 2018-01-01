Китайцы считают актеров из «Звездных войн: Последние джедаи» недостаточно красивыми

VIII эпизод провалился в прокате

Победно «выкатывая» новую главу «Звездных войн» в китайский прокат, Disney явно надеялась на сотни миллионов долларов кассовых сборов – а в итоге спустя всего 2 недели китайские кинотеатры убирают «Последних джедаев» из проката вовсе. VIII эпизод «Звездных войн» в Китае провалился с



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VIII эпизод провалился в прокате

Победно «выкатывая» новую главу «Звездных войн» в китайский прокат, Disney явно надеялась на сотни миллионов долларов кассовых сборов – а в итоге спустя всего 2 недели китайские кинотеатры убирают «Последних джедаев» из проката вовсе. VIII эпизод «Звездных войн» в Китае провалился с оглушительным грохотом – во многом потому, что актеров «Последних джедаев» сочли «недостаточно красивыми».

По словам одного из инсайдеров, фильмы Marvel отлично прокатываются в Китае, собирая сотни миллионов долларов, потому что, во-первых, порой в них показывают знакомые китайским зрителям локации и, во-вторых, потому что актеры MCU «соответствуют эстетическим стандартам публики». А вот актеры «Последних джедаев» до этих самых стандартов, по всей видимости, не дотянули. «Мы, фанаты «Звездных войн» в Китае, часто шутим, что роль Финна нужно было отдать Уиллу Смиту – тогда китайские зрители захотели бы посмотреть фильм, ведь Уилл очень красивый».

Джерело: popcornnews