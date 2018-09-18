Регина Тодоренко интригует новым форматом шоу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Телеведущая готовит что-то интересное

Как известно, экс-ведущая тревел-шоу «Орел Решка» несколько месяцев назад запустила собственный проект «Пятница с Региной», где Тодоренко совмещает функции ведущей, продюсера и режиссера шоу. Регина приглашает в студию популярных блогеров музыкантов и актеров, ставит их в неожиданные обстоятельства, чтобы раскрыть с новой стороны.

Первый сезон закончился, и ведущая взяла паузу. К радости всем фанатам шоу, сегодня Регина объявила о новых эпизодах проекта. Об этом она написала у себя в Instagram/

«Вы уже месяц спрашиваете меня: «Где шоу #ПятницасРегиной ??? Когда будут новые выпуски @prtshow ? Неужели все закончилось???» Ребят, погодите немного. Я готовлю новый сезон, и он кардинально отличается от первого. В октябре все узнаете, следите за моим #youtube . И спасибо вам за комменты по поводу шоу, они помогают мне создавать НОВОЕ) Как думаете , кто будет первым гостем в шоу? (Угадавшего приглашу на съемки шоу)», - заинтриговала Регина

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 17 Сен 2018 в 2:02 PDT

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