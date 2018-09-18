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    Шоу-биз

    Регина Тодоренко интригует новым форматом шоу

    • Розсилка
    Регина Тодоренко интригует новым форматом шоу

    Телеведущая готовит что-то интересное

    Как известно, экс-ведущая тревел-шоу «Орел Решка» несколько месяцев назад запустила собственный проект «Пятница с Региной», где Тодоренко совмещает функции ведущей, продюсера и режиссера шоу. Регина приглашает в студию популярных блогеров музыкантов и актеров, ставит их в неожиданные обстоятельства, чтобы раскрыть с новой стороны. 

    Первый сезон закончился, и ведущая взяла паузу. К радости всем фанатам шоу, сегодня Регина объявила о новых эпизодах проекта. Об этом она написала у себя в Instagram/

     «Вы уже месяц спрашиваете меня: «Где шоу #ПятницасРегиной ??? Когда будут новые выпуски @prtshow ? Неужели все закончилось???» Ребят, погодите немного. Я готовлю новый сезон, и он кардинально отличается от первого. В октябре все узнаете, следите за моим #youtube . И спасибо вам за комменты по поводу шоу, они помогают мне создавать НОВОЕ) Как думаете , кто будет первым гостем в шоу? (Угадавшего приглашу на съемки шоу)», - заинтриговала Регина

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    Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

    Ранее «Скотч» сообщал, что Регина Тодоренко определилась с местом проведения свадьбы

    телевидение шоу-бизнес
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