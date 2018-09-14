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    Шоу-биз

    Беременная Регина Тодоренко наконец-то призналась, где планирует провести свадьбу

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    Регина Тодоренко - Беременная Регина Тодоренко наконец-то призналась, где планирует провести свадьбу
    Регина Тодоренко

    В конце июля стало известно о помолвке Регины Тодоренко и Влада Топалова

    На днях телеведущая рассказала российскому музыкальному телеканалу Ru.tv о том, как получила предложение руки и сердца, а также о том, когда состоится свадьба.

    «Мы были на яхте посреди Средиземного моря, неизвестно где. Он встал на одно колено и в кругу друзей предложил мне выйти за него замуж», — вспоминает Регина, которая без колебаний сказала заветное: «Да».

    Влюбленные не торопятся обращаться в ЗАГС. Оно и понятно — Регина беременна и, возможно, свадьбу они сыграют уже после рождения первенца.

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    Беременная Регина Тодоренко наконец-то призналась, где планирует провести свадьбу
    Беременная Регина Тодоренко наконец-то призналась, где планирует провести свадьбу
    Беременная Регина Тодоренко наконец-то призналась, где планирует провести свадьбу
    Беременная Регина Тодоренко наконец-то призналась, где планирует провести свадьбу
    Беременная Регина Тодоренко наконец-то призналась, где планирует провести свадьбу
    Беременная Регина Тодоренко наконец-то призналась, где планирует провести свадьбу
    Беременная Регина Тодоренко наконец-то призналась, где планирует провести свадьбу
    Беременная Регина Тодоренко наконец-то призналась, где планирует провести свадьбу
    Беременная Регина Тодоренко наконец-то призналась, где планирует провести свадьбу
    Беременная Регина Тодоренко наконец-то призналась, где планирует провести свадьбу
    Беременная Регина Тодоренко наконец-то призналась, где планирует провести свадьбу
    Беременная Регина Тодоренко наконец-то призналась, где планирует провести свадьбу
    Беременная Регина Тодоренко наконец-то призналась, где планирует провести свадьбу
    Беременная Регина Тодоренко наконец-то призналась, где планирует провести свадьбу
    Беременная Регина Тодоренко наконец-то призналась, где планирует провести свадьбу

    «Мы хотим собрать всех друзей и родственников, чтобы все без спешки, в таком клевом и правильном режиме. Может быть, решим уехать в Грецию или Италию».

    Регина также впервые прокомментировала беременность. Телеведущая наконец рассказала, почему так долго пыталась скрыть этот факт: «Это положение такое нежное, такое личное. Мне не хочется это выставлять на всеобщее обозрение».

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