Главный герой «Крепостной» получил звание Заслуженного артиста Украины



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Марк Дробот

Этой осенью зрители увидят второй сезон костюмированной драмы «Крепостная», которая расскажет о жизни главной героини Китти

Главные роли в сериале исполнили лучшие актеры современности. Среди которых – Марк Дробот.

Сегодня указом президента о награждении государственными наградами Украины по случаю Международного дня театра звание Заслуженного артиста присвоили известному украинского актеру, артисту Киевского академического Молодого театра и звезде сериала «Крепостная» Марку Дроботу.

«Я не стремлюсь к медийности, у меня нет такой задачи. Я хочу быть в первую очередь артистом. А не чтобы меня узнавали по скандалам», - убежден Марк. Мы уверены, что именно так и есть. А присвоение звания Заслуженного артиста еще раз это доказывает.

Напомним, что второй сезон сериала «Крепостная» выйдет на экраны уже этой осенью на телеканале Стб.