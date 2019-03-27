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    Жизнь

    Главный герой «Крепостной» получил звание Заслуженного артиста Украины

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    Марк Дробот - Главный герой «Крепостной» получил звание Заслуженного артиста Украины
    Марк Дробот

    Этой осенью зрители увидят второй сезон костюмированной драмы «Крепостная», которая расскажет о жизни главной героини Китти

    Главные роли в сериале исполнили лучшие актеры современности. Среди которых – Марк Дробот.

    Сегодня указом президента о награждении государственными наградами Украины по случаю Международного дня театра звание Заслуженного артиста присвоили известному украинского актеру, артисту Киевского академического Молодого театра и звезде сериала «Крепостная» Марку Дроботу.

    «Я не стремлюсь к медийности, у меня нет такой задачи. Я хочу быть в первую очередь артистом. А не чтобы меня узнавали по скандалам», - убежден Марк. Мы уверены, что именно так и есть. А присвоение звания Заслуженного артиста еще раз это доказывает.

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    Главный герой «Крепостной» получил звание Заслуженного артиста Украины
    Главный герой «Крепостной» получил звание Заслуженного артиста Украины
    Главный герой «Крепостной» получил звание Заслуженного артиста Украины
    Главный герой «Крепостной» получил звание Заслуженного артиста Украины

    Напомним, что второй сезон сериала «Крепостная» выйдет на экраны уже этой осенью на телеканале Стб.

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