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    Шоу-биз

    Звезды «Киборгов» и «Крепостной» снимутся в сериале «Кайдашевая семья ХХІ»

    • Розсилка
    Звезды «Киборгов» и «Крепостной» снимутся в сериале «Кайдашевая семья ХХІ»

    Сценарий для нового сериала написала Наталка Ворожбит

    Сериал выйдет под названием «Спіймати Кайдаша» и расскажет современную версию классического произведения Ивана Нечуй-Левицкого. Сценаристом проекта выступила Наталка Ворожбит. Одни из главных ролей сыграли звезда «Киборгов» Виктор Жданов и звезда «Крепостной» Тарас Цымбалюк.

    «Я в детстве любила эту историю, она мне была близкой. Но никогда не думала, что придется о ней писать. Это современная версия по мотивам повести Ивана Нечуй-Левицкого. Всем знакомая семья Кайдашей, но события происходят с 2005 по 2014 год. Основные сюжетные линии сохранены, но добавлено много новых. Когда я начала писать, поняла насколько история перекликается с современностью, она заставляет задуматься про грабли, на которые мы все время наступаем – что сейчас, что почти 150 лет назад. Нужно это переосмыслить по-новому», - комментирует историю Наталка Ворожбит.

    Впервые Наталка выступает не только сценаристом, но и шоураннером проекта.

    «Когда сценарист дописывает свои тексты, он с ними прощается навсегда, потому что не имеет влияния на съемочный процесс. Я писала настолько с любовью и честно, что мне жаль было отдавать эту историю. Поэтому, когда руководитель редакторской группы StarLightMedia Дима Кицай предложил мне стать шоураннером, было чувство, что кто-то прочитал мои мысли. Я понимаю, что в наших реалиях очень сложно и невероятно ответственно быть шоураннером. Но я получаю колоссальное удовольствие. Присутствовать на площадке и влиять на съемки – это очень крутой опыт», - рассказывает Наталка.

    «В этой истории нет одного главного героя. У нас классный ансамбль из восьми главных персонажей со стопроцентным попаданием по актерам. Первым утвердили Кадаша. Когда пришел Виктор Жданов, мы сразу поняли, что он Кайдаш и под него уже подбирали семью. Долго искали Кайдашиху, поскольку в театре часто играется «Кайдашевая семья», где нашу героиню изображают очень гротескно. Мы не хотели театральности, нам нужна была реальность. С Мотрей была сложная история, даже драматическая. Мы утвердили героиню, когда уже шли съемки, и сейчас я очень довольна. Актрису-первокурсницу на роль Мелашки отпрашивали у ее мастера Богдана Бенюка. Интересная история с Карпом. Мы искали брутального, самоуверенного сельского мачо, но все, кого мы рассматривали – были не из нашего кино. Я хотела, чтобы зашел актер с такой мужской энергетикой, чтобы меня к стене прибило. Когда зашел Тарас Цымбалюк, именно это и произошло», - комментирует кастинг Наталка.

    Двор и дом, где живут Кайдаши, были специально построены в селе под Киевом. Три месяца съемок, за которые будет показано 9 лет из жизни главных героев. 

    В съемках принимают участие: Виктор Жданов, Ирина Мак, Тарас Цымбалюк, Григорий Бакланов, Антонина Якушева, Дарина Федина, Юрий Безкоровайный, Роман Ясиновский, Юлия Врублевская, Игорь Назаров, Елена Галл-Савальская, Нина Набока, Кристина Федорак и другие. 

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    Звезды «Киборгов» и «Крепостной» снимутся в сериале «Кайдашевая семья ХХІ»
    Звезды «Киборгов» и «Крепостной» снимутся в сериале «Кайдашевая семья ХХІ»
    Звезды «Киборгов» и «Крепостной» снимутся в сериале «Кайдашевая семья ХХІ»
    Звезды «Киборгов» и «Крепостной» снимутся в сериале «Кайдашевая семья ХХІ»
    Звезды «Киборгов» и «Крепостной» снимутся в сериале «Кайдашевая семья ХХІ»

    Стоит отметить, что съемкой нового сериала занимается ООО «ПроКино» поп заказу телеканала Стб. Так же стало изветсно о том, что сериал получил государственную финансовую поддержку от Министерства культуры Украины. 

    Премьера сериала запланирована на 2020 год.

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