Украинский актер Тарас Цымбалюк рассказал о роли Назара в сериале «Крепостная»: Он честный и терпеливый



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Тарас Цимбалюк

Тарасу Цымбалюку досталась роль второго плана, но для украинских девушек он уже успел стать настоящим секс-символом

Костюмированная драма «Крепостная» богата на ярких героев, харизматичных молодых актеров и актрис. 2-метровый красавец, которого зрительницы разглядели даже за специфическим гримом крепостного кузнеца Назара, - украинский актер Тарас Цымбалюк.

Для этой роли актера гримировали около двух часов, клеили парик из длинных волос, создавали шрамы и пыльный внешний вид, так как его герой много времени проводит на кузнице.

Создатели не скрывают, что поиски актера на эту роль были самыми длительными среди всех мужских образов, и даже когда нашли Тараса, он был для них слишком современным - так и возникла идея с париком для создания образа крепостного кузнеца 19 века.

«Он должен был быть очень красивым, чтобы взгляд сразу останавливался. Внешне - высокий и мужественный крепостной, а внутри - благородный рыцарь. Назар полфильма проводит с голым торсом. Его раздевали при каждой возможности. Мы подумали, пусть женщины радуются», - вспоминают с улыбкой создатели сериала.

О своей роли Тарас вспоминает с не меньшей теплотой, хотя сниматься летом в жарком парике не всегда было комфортно.

«У нас много похожего с Назаром. Он не любит, когда ему врут и несправедливость. Он честный и терпеливый. Но, наверное, может вытерпеть больше, чем я. Мне очень нравится персонаж. Я готовился к съемкам, ездил на кузницу, так как он по сюжету кузнец, учился ковать», - рассказал Тарас.

Также актер рассказал, что для роли ему пришлось носить парик.

«Это было не совсем удобно. И мне, и девочкам-гримерам. Почему решили так сделать? Я думаю, что в то время со стрижкой и барбершопами были проблемы, тем более, у крепостных – они по этому поводу не заморачивались (улыбается). Поэтому мой персонаж не думал о своей прическе, он думал, как бы выжить. Мне наклеили парик, который был сделан из волос семилетней девочки, волосы достаточно длинные, ниже груди и каждый раз час времени у меня уходило только на парик», - отметил Цымбалюк.

Кроме этого Тарас Цымбалюк рассказал о том, что любовь в его жизни занимает особое место.

« Если у меня в личной жизни невзгоды, я не могу работать, текст в голове не держится, думаю только о том, что нужно успокоить себя и наладить свои отношения. Мне кажется, любому человеку это мешает. В творческом процессе любовь и порядок в личной жизни занимают важное место. Любить – это прекрасно», - разоткровенничался актер.

Ну и конечно же, рассказал, что больше всего ценит в прекрасной половине человечества.

«Я очень люблю воспитанных девушек. Но, самое главное в отношениях, как показывает практика, чтобы девушка была тебе другом во всем», - отметил Тарас.

По материалам: Стб