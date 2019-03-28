Герой сериала «С волками жить» получил звание Заслуженного артиста Украины



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Вячеслав Довженко

Три дня назад стартовал детективный сериал «С волками жить», сценарий к которому был написан по мотивам романа Чарльза Диккенса «Приключения Оливера Твиста»

Одну из центральных ролей в сериале играет известный украинский актер театра и кино Вячеслав Довженко.

«С волками жить» - это история юной девушки Евы, которая никогда не знала своих родителей. Четырех лет от роду она попадает в шайку отъявленных воров и жуликов, и чудом выживает в самых мрачных воровских притонах большого города. Но никакие силы зла не могут победить стремление девушки вырваться из оков преступного мира, обрести счастье чистого домашнего очага и любовь мужчины своей мечты.

Главную роль исполнит молодая актриса Анастасия Рула. «Это моя первая главная роль в сериале. И характер Евы, моей героини, очень похож на мой собственный! К образу у меня было меньше всего вопросов, просто он перекликается с моими чувствами. Режиссер Вера Яковенко, авторы Татьяна Гнедаш, Ирина Чернова многое мне объясняли, и я это все прекрасно понимала и представляла. Она сирота, попадает в шайку воров. И даже находясь в таком обществе, Ева знает, кто она есть на самом деле, бережет в своей душе правду, и верит, что все будет хорошо» - говорит Анастасия Рула.

Как стало известно Scotch, на днях Вячеслав Довженко получил звание Заслуженного артиста Украины.

Вячеслав Довженко давно известен зрителям Театра на Подоле, а всеукраинскую популярность ему принесли роли в полнометражных фильмах «Свингеры», «Киборги». За главную роль в последнем он получил награду «Золота Дзига».

Кроме проекта «С волками жить», где Вячеслав Довженко играет главу мафию и отца главной героини, актер появится в эфире телеканала Стб еще в нескольких проектах. 15 апреля состоится премьера ситкома «Джованни», а в следующем сезоне покажут сериал «Мы больше чем я» (рабочее название «Женатики»).