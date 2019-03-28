  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Герой сериала «С волками жить» получил звание Заслуженного артиста Украины

    • Розсилка
    Вячеслав Довженко - Герой сериала «С волками жить» получил звание Заслуженного артиста Украины
    Вячеслав Довженко

    Три дня назад стартовал детективный сериал «С волками жить», сценарий к которому был написан по мотивам романа Чарльза Диккенса «Приключения Оливера Твиста»

    Одну из центральных ролей в сериале играет известный украинский актер театра и кино Вячеслав Довженко.

    «С волками жить» - это история юной девушки Евы, которая никогда не знала своих родителей. Четырех лет от роду она попадает в шайку отъявленных воров и жуликов, и чудом выживает в самых мрачных воровских притонах большого города. Но никакие силы зла не могут победить стремление девушки вырваться из оков преступного мира, обрести счастье чистого домашнего очага и любовь мужчины своей мечты.

    Главную роль исполнит молодая актриса Анастасия Рула. «Это моя первая главная роль в сериале. И характер Евы, моей героини, очень похож на мой собственный! К образу у меня было меньше всего вопросов, просто он перекликается с моими чувствами. Режиссер Вера Яковенко, авторы Татьяна Гнедаш, Ирина Чернова многое мне объясняли, и я это все прекрасно понимала и представляла. Она сирота, попадает в шайку воров. И даже находясь в таком обществе, Ева знает, кто она есть на самом деле, бережет в своей душе правду, и верит, что все будет хорошо» - говорит Анастасия Рула.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Герой сериала «С волками жить» получил звание Заслуженного артиста Украины
    Герой сериала «С волками жить» получил звание Заслуженного артиста Украины
    Герой сериала «С волками жить» получил звание Заслуженного артиста Украины
    Герой сериала «С волками жить» получил звание Заслуженного артиста Украины
    Герой сериала «С волками жить» получил звание Заслуженного артиста Украины
    Герой сериала «С волками жить» получил звание Заслуженного артиста Украины
    Герой сериала «С волками жить» получил звание Заслуженного артиста Украины
    Кадры из сериала «С волками жить»

    Как стало известно Scotch, на днях Вячеслав Довженко получил звание Заслуженного артиста Украины.

    Вячеслав Довженко давно известен зрителям Театра на Подоле, а всеукраинскую популярность ему принесли роли в полнометражных фильмах «Свингеры», «Киборги». За главную роль в последнем он получил награду «Золота Дзига».

    Кроме проекта «С волками жить», где Вячеслав Довженко играет главу мафию и отца главной героини, актер появится в эфире телеканала Стб еще в нескольких проектах. 15 апреля состоится премьера ситкома «Джованни», а в следующем сезоне покажут сериал «Мы больше чем я» (рабочее название «Женатики»).

    Читайте також
    украинский фильм украинское кино украинский актер Сериал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ