Безрассудные поступки и отчаянная любовь: звезда «Крепостной» Ксения Мишина рассказала о втором сезоне сериала



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Главные героини сериала «Крепостная»

Что ожидает хрупкую крепостную Китти: любовь или смерть?

Костюмированная драма «Крепостная» стала самым популярных сериалов весны. Телезрители сопереживали главной героине Китти и искренне радовались за нее, когда ее возлюбленный приложил все силы для того, что бы ее выкупить и женится на ней. Но судьба распорядилась иначе и уже осенью на телеканале Стб поклонники сериала увидят продолжение невероятной истории.

Ну а Scotch решил приоткрыть занавес и рассказать, что же ждет зрителей и главных героев в новом сезоне.

Одну из самых ярких и харизматичных ролей, жестокую помещицу Лидию Шефер, сыграла молодая украинская актриса Ксения Мишина. В последней серии первого сезона именно ее персонаж выкупил главную героиню Катерину.

«Дальнейшая история будет о симбиозе любви и ненависти. Апогей душевных терзаний заставит Лидию Шефер идти на крайние меры и совершать безрассудные поступки. Отчаянная любовь и преданность приведут ее к безудержным попыткам сделать себя счастливой», - делится Ксения.

Лидию Шефер ждет осуществление задуманных целей, радость и удовлетворение от происходящих событий, разочарование и непринятие действительности.

«Зрителям станет более понятна ее жизнь, ее окружение, ее отношение к людям. В жизни Лидии появятся долгожданные персонажи, а некоторые предстанут в новом обличии», - сохраняет интригу исполнительница роли жестокой помещицы.

Как бы мучительно ни было ожидание, зрителям точно стоит дождаться осени и посмотреть второй сезон «Крепостной». «Столь красивая, интересная, динамичная, событийная история не может не найти отклик в сердце каждого зрителя. Тем более что второй сезон откроет намного больше ярких, впечатляющих и волнующих моментов», - убеждена Ксения.