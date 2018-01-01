Ведущий шоу «Холостяк» похвастался снимками с отдыха на Мальдивах

Ведущий популярного реалити-шоу Григорий Решетник отвез семью в теплую страну

Григорий Решетняк отправился в отпуск вместе со своей семьей. Яркими снимками с отдыха на Мальдивах популярный украинский шоумен делится в соцсети. По словам телеведущего, ему наконец-то удалось исполнить мечту своей супруги. «Чувствую себя волшебником - заветная мечта моей любимой Крис выполнена. Ох и классно же здесь», - так



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Григорий Решетняк с супругой Кристиной

Ведущий популярного реалити-шоу Григорий Решетник отвез семью в теплую страну

Григорий Решетняк отправился в отпуск вместе со своей семьей. Яркими снимками с отдыха на Мальдивах популярный украинский шоумен делится в соцсети.

По словам телеведущего, ему наконец-то удалось исполнить мечту своей супруги.

«Чувствую себя волшебником - заветная мечта моей любимой Крис выполнена. Ох и классно же здесь», - так подписал Григорий Решетняк один из романтических снимков в соцсети.

В свою очередь супруга телеведущего публикует снимки детей и отмечает, что им очень нравится отдых и белоснежный песок.

Читайте также: Украинская певица раскритиковала цены в Буковеле