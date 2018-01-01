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    Ведущий шоу «Холостяк» похвастался снимками с отдыха на Мальдивах

    Ведущий популярного реалити-шоу Григорий Решетник отвез семью в теплую страну
    Григорий Решетняк отправился в отпуск вместе со своей семьей. Яркими снимками с отдыха на Мальдивах популярный украинский шоумен делится в соцсети. По словам телеведущего, ему наконец-то удалось исполнить мечту своей супруги. «Чувствую себя волшебником - заветная мечта моей любимой Крис выполнена. Ох и классно же здесь», - так
    • Вчора, 21:29
    • Розсилка
    Григорий Решетняк с супругой Кристиной
    Григорий Решетняк с супругой Кристиной

    Ведущий популярного реалити-шоу Григорий Решетник отвез семью в теплую страну

    Григорий Решетняк отправился в отпуск вместе со своей семьей. Яркими снимками с отдыха на Мальдивах популярный украинский шоумен делится в соцсети.

    По словам телеведущего, ему наконец-то удалось исполнить мечту своей супруги.

    «Чувствую себя волшебником - заветная мечта моей любимой Крис выполнена. Ох и классно же здесь», - так подписал Григорий Решетняк один из романтических снимков в соцсети.

    В свою очередь супруга телеведущего публикует снимки детей и отмечает, что им очень нравится отдых и белоснежный песок.

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    Ведущий шоу «Холостяк» похвастался снимками с отдыха на Мальдивах
    Ведущий шоу «Холостяк» похвастался снимками с отдыха на Мальдивах
    Ведущий шоу «Холостяк» похвастался снимками с отдыха на Мальдивах
    Ведущий шоу «Холостяк» похвастался снимками с отдыха на Мальдивах
    Ведущий шоу «Холостяк» похвастался снимками с отдыха на Мальдивах
    Ведущий шоу «Холостяк» похвастался снимками с отдыха на Мальдивах
    Ведущий шоу «Холостяк» похвастался снимками с отдыха на Мальдивах
    Ведущий шоу «Холостяк» похвастался снимками с отдыха на Мальдивах
    Ведущий шоу «Холостяк» похвастался снимками с отдыха на Мальдивах
    Ведущий шоу «Холостяк» похвастался снимками с отдыха на Мальдивах
    Ведущий шоу «Холостяк» похвастался снимками с отдыха на Мальдивах
    Ведущий шоу «Холостяк» похвастался снимками с отдыха на Мальдивах

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