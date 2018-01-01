Ведущий шоу «Холостяк» похвастался снимками с отдыха на Мальдивах
- Вчора, 21:29
-
Розсилка
Григорий Решетняк с супругой Кристиной
Ведущий популярного реалити-шоу Григорий Решетник отвез семью в теплую страну
Григорий Решетняк отправился в отпуск вместе со своей семьей. Яркими снимками с отдыха на Мальдивах популярный украинский шоумен делится в соцсети.
По словам телеведущего, ему наконец-то удалось исполнить мечту своей супруги.
«Чувствую себя волшебником - заветная мечта моей любимой Крис выполнена. Ох и классно же здесь», - так подписал Григорий Решетняк один из романтических снимков в соцсети.
В свою очередь супруга телеведущего публикует снимки детей и отмечает, что им очень нравится отдых и белоснежный песок.
Читайте также: Украинская певица раскритиковала цены в Буковеле