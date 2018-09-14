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    Счастье, шарики и цветы: Светлану Тарабарову выписали из роддома

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    Светлана Тарабарова - Счастье, шарики и цветы: Светлану Тарабарову выписали из роддома
    Светлана Тарабарова

    Украинская певица и ее маленький сын уже дома

    Как ранее сообщал Scotch, счастливое событие в жизни украинской певицы Светланы Тарабаровой и ее супруга произошло 9 сентября в 23.35. Долгожданный сыр появился на свет в столичном роддоме «Лелека» с весом 3,760 кг и ростом 55 см.

    После нескольких дней пребывания в роддоме и наблюдения врачей Светлану Тарабарову и новорожденного сыночка выписали.

    Новоиспеченных родителей пришли поздравить украинская телеведущая Соломия Витвицкая со своим супругом, певица Наталка Карпа и родственники.

    Также, сегодня стало известно, как назвали малыша. Мальчик получил прекрасное имя - Иван.

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    Публикация от Solomiya Vitvitska (@solomiyavitvitska)

    «Встречали Ивана Алексеевича со счастливыми родителями из роддома! Трогательные моменты, заплаканная новоиспеченная мама Светлана Тарабарова и бабушка. Счастливы все мы! Пусть будет ваш сыночек здоровеньким и дает поспать. Любим», - трогательно написала Соломия Витвицкая в соцсети.

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