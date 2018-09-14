Счастье, шарики и цветы: Светлану Тарабарову выписали из роддома



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Светлана Тарабарова

Украинская певица и ее маленький сын уже дома

Как ранее сообщал Scotch, счастливое событие в жизни украинской певицы Светланы Тарабаровой и ее супруга произошло 9 сентября в 23.35. Долгожданный сыр появился на свет в столичном роддоме «Лелека» с весом 3,760 кг и ростом 55 см.

После нескольких дней пребывания в роддоме и наблюдения врачей Светлану Тарабарову и новорожденного сыночка выписали.

Новоиспеченных родителей пришли поздравить украинская телеведущая Соломия Витвицкая со своим супругом, певица Наталка Карпа и родственники.

Также, сегодня стало известно, как назвали малыша. Мальчик получил прекрасное имя - Иван.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Solomiya Vitvitska (@solomiyavitvitska) 13 Сен 2018 в 7:03 PDT

«Встречали Ивана Алексеевича со счастливыми родителями из роддома! Трогательные моменты, заплаканная новоиспеченная мама Светлана Тарабарова и бабушка. Счастливы все мы! Пусть будет ваш сыночек здоровеньким и дает поспать. Любим», - трогательно написала Соломия Витвицкая в соцсети.