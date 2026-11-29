Українська співачка Ірина Федишин прокоментувала петицію про присвоєння їй звання «Заслужена артистка України», яка зібрала понад 25 тисяч підписів. Артистка зізналася, що спочатку почувалася ніяково через таку ініціативу, однак підтримка шанувальників її зворушила. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на її допис у Facebook.

За словами виконавиці, після реєстрації петиції вона вирішила залишитися осторонь ініціативи. Водночас співачку вразила активність прихильників, які самостійно поширювали звернення та закликали інших його підписати.

«Я бачила, як ви самі ініціювали петицію, як об’єдналися, активно поширювали, підписували та зібрали 25 тисяч голосів», – написала Федишин.

Артистка наголосила, що для неї особливо цінно, коли ініціатива щодо державного визнання походить від слухачів, а не від самого виконавця. Вона також подякувала автору петиції та всім, хто долучився до збору підписів. «Можна мати багато нагород, але найбільше щастя для артиста – мати свого слухача», – зазначила співачка.

Федишин додала, що наразі не знає, чи підтримає президент ініціативу про присвоєння їй почесного звання. «Не знаю, яким буде рішення Президента, але найбільшу нагороду я вже маю – вашу любов», – підсумувала артистка.

26 листопада стало відомо, що петиція про присвоєння Ірині Федишин звання «Заслужена артистка України» зібрала необхідні 25 тисяч голосів. Її автором є Богдан Оніщук. Він зареєстрував звернення 4 вересня 2026 року. Ініціатор наголосив на творчих досягненнях співачки, популяризації української культури та її благодійній діяльності. Зокрема, у березні 2026 року Федишин передала десятки автомобілів українським військовим. Кошти на транспорт артистка зібрала під час благодійного концертного туру «Україна колядує».