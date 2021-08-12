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    Секс-скандал в театральном вузе. Известные певицы стали на сторону актера, которого обвиняют в домогательствах

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    Певица Наталья Бучинская вместе с Владимиром Талашко - Секс-скандал в театральном вузе. Известные певицы стали на сторону актера, которого обвиняют в домогательствах
    Певица Наталья Бучинская вместе с Владимиром Талашко

    На защиту актера стали Алла Кудлай, Наталья Бучинская, Анжелика Рудницкая

    Сексуальный скандал с участием звезды советского фильма «В бой идут одни старики» и преподавателя киевского университета Владимира Талашко набирает обороты. Наряду с обвинениями и новыми признаниями потерпевших девушек от неподобающего поведения преподавателя начали появляться защитники, которые пытаются отбелить репутацию кинозвезды.

    Среди них – известные певицы Алла Кудлай, Наталья Бучинская, Анжелика Рудницкая.

    «Знаю Владимира Дмитриевича много лет, как порядочного и мегаталантливого человека. Я убеждена он сильный и обязательно справится с трудностями», - написала в своем Фейсбуке Бучинская.

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    Тем временем, народная артистка Украины Алла Кудлай негодует от непонимания происходящего.

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    Анжелика Рудницкая заявила, что ее клип, в котором снялся Талашко, оказался в эпицентре скандала.

    «Мой новый еще не смонтирован клип оказался в эпицентре скандала. Поскольку в нем снялся народный артист Украины Владимир Талашко, которого сейчас травят со всех сторон. Мой телефон разрывается. А я волнуюсь за артиста, с которым у нас дружеские отношения. Записала видео и рассказала, что видела собственными глазами».

    Напомним, звезду фильма «В бой идут одни старики» Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах.

    Сценарист Богда Ирвин собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Они утверждают, что кинозвезда и педагог театрального вуза под разными предлогами приглашал их к себе домой, фотографировал обнаженными и предлагал алкоголь. Те же были слишком молодыми и наивными, чтобы заблаговременно понять, чем может завершиться такой визит.

    Позже проректор по научной работе вуза Галина Миленькая в эфире «Общественного радио» заявила об отстранении Талашко от преподавательской деятельности на время проверки информации о его возможных сексуальных домогательствах к студенткам.

    Сам Талашко все обвинения опровергает.

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-супруг Ани Лорак засветил свою новую пассию (фото).

    Пара вместе посетила свадьбу друзей во Львове. Соответствующие фото и видео мужчина запостил в своих Instagram-stories. Так, счастливые влюбленные улыбаясь позировали на камеру.

    Заметим, 31 января в 2019 году певица Ани Лорак официально развелась с Муратом. Поводом для такого решения звезды стали многочисленные измены мужа.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес скандал новости
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    Секс-скандал в театральном вузе. Известные певицы стали на сторону актера, которого обвиняют в домогательствах