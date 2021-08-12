Секс-скандал в театральном вузе. Известные певицы стали на сторону актера, которого обвиняют в домогательствах

На защиту актера стали Алла Кудлай, Наталья Бучинская, Анжелика Рудницкая

Сексуальный скандал с участием звезды советского фильма «В бой идут одни старики» и преподавателя киевского университета Владимира Талашко набирает обороты. Наряду с обвинениями и новыми признаниями потерпевших девушек от неподобающего поведения преподавателя начали появляться защитники, которые пытаются отбелить репутацию кинозвезды.

Среди них – известные певицы Алла Кудлай, Наталья Бучинская, Анжелика Рудницкая.

«Знаю Владимира Дмитриевича много лет, как порядочного и мегаталантливого человека. Я убеждена он сильный и обязательно справится с трудностями», - написала в своем Фейсбуке Бучинская.

Тем временем, народная артистка Украины Алла Кудлай негодует от непонимания происходящего.

Анжелика Рудницкая заявила, что ее клип, в котором снялся Талашко, оказался в эпицентре скандала.

«Мой новый еще не смонтирован клип оказался в эпицентре скандала. Поскольку в нем снялся народный артист Украины Владимир Талашко, которого сейчас травят со всех сторон. Мой телефон разрывается. А я волнуюсь за артиста, с которым у нас дружеские отношения. Записала видео и рассказала, что видела собственными глазами».

Напомним, звезду фильма «В бой идут одни старики» Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах.

Сценарист Богда Ирвин собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Они утверждают, что кинозвезда и педагог театрального вуза под разными предлогами приглашал их к себе домой, фотографировал обнаженными и предлагал алкоголь. Те же были слишком молодыми и наивными, чтобы заблаговременно понять, чем может завершиться такой визит.

Позже проректор по научной работе вуза Галина Миленькая в эфире «Общественного радио» заявила об отстранении Талашко от преподавательской деятельности на время проверки информации о его возможных сексуальных домогательствах к студенткам.

Сам Талашко все обвинения опровергает.

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