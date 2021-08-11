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    Звезде сериала «Друзья» диагностировали неизлечимую болезнь

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    Звезде сериала «Друзья» диагностировали неизлечимую болезнь
    instagram.com/officialchristina_applegate/

    У актрисы обнаружили рассеянный склероз

    У американской актрисы Кристины Эпплгейт обнаружили рассеянный склероз. Об этом она сообщила в своем Twitter-аккаунте.

    49-летняя звезда сериала «Друзья» узнала о своем диагнозе несколько месяцев назад. «Это было странное путешествие. Но меня так поддерживали люди, у которых нашли аналогичное заболевание. Это был трудный путь. Но, как все мы знаем, дорога продолжается. Если только какой-нибудь засранец не заблокирует ее», — написала артистка.

    Когда актрисе было 36 лет, она также столкнулась с раком груди. Ей удалось обнаружить болезнь на ранней стадии, однако, чтобы избежать осложнений, пришлось сделать двойную мастэктомию.

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    Звезде сериала «Друзья» диагностировали неизлечимую болезнь
    Звезде сериала «Друзья» диагностировали неизлечимую болезнь
    Звезде сериала «Друзья» диагностировали неизлечимую болезнь
    Звезде сериала «Друзья» диагностировали неизлечимую болезнь
    Звезде сериала «Друзья» диагностировали неизлечимую болезнь
    Звезде сериала «Друзья» диагностировали неизлечимую болезнь
    Звезде сериала «Друзья» диагностировали неизлечимую болезнь
    Звезде сериала «Друзья» диагностировали неизлечимую болезнь
    Звезде сериала «Друзья» диагностировали неизлечимую болезнь

    Кристина Эпплгейт известна по таким сериалам и фильмам, как «Друзья», «Женаты и с детьми», «Прощай навсегда», «Джамп стрит, 21», «Не говори маме, что няня умерла» и «Книга жизни».

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-супруг Ани Лорак засветил свою новую пассию.

    Пара вместе посетила свадьбу друзей во Львове. Соответствующие фото и видео мужчина запостил в своих Instagram-stories. Так, счастливые влюбленные улыбаясь позировали на камеру.

    Заметим, 31 января в 2019 году певица Ани Лорак официально развелась с Муратом. Поводом для такого решения звезды стали многочисленные измены мужа.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Звезде сериала «Друзья» диагностировали неизлечимую болезнь