Звезде сериала «Друзья» диагностировали неизлечимую болезнь

У актрисы обнаружили рассеянный склероз

У американской актрисы Кристины Эпплгейт обнаружили рассеянный склероз. Об этом она сообщила в своем Twitter-аккаунте.

49-летняя звезда сериала «Друзья» узнала о своем диагнозе несколько месяцев назад. «Это было странное путешествие. Но меня так поддерживали люди, у которых нашли аналогичное заболевание. Это был трудный путь. Но, как все мы знаем, дорога продолжается. Если только какой-нибудь засранец не заблокирует ее», — написала артистка.

Когда актрисе было 36 лет, она также столкнулась с раком груди. Ей удалось обнаружить болезнь на ранней стадии, однако, чтобы избежать осложнений, пришлось сделать двойную мастэктомию.

Кристина Эпплгейт известна по таким сериалам и фильмам, как «Друзья», «Женаты и с детьми», «Прощай навсегда», «Джамп стрит, 21», «Не говори маме, что няня умерла» и «Книга жизни».

Ранее «Скотч» сообщал, что экс-супруг Ани Лорак засветил свою новую пассию.

Пара вместе посетила свадьбу друзей во Львове. Соответствующие фото и видео мужчина запостил в своих Instagram-stories. Так, счастливые влюбленные улыбаясь позировали на камеру.

Заметим, 31 января в 2019 году певица Ани Лорак официально развелась с Муратом. Поводом для такого решения звезды стали многочисленные измены мужа.