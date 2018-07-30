Со звезды «Сплетницы» Эда Вествика сняли обвинения в изнасилованиях



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Эд Вествик

Актеру удалось доказать свою невиновность

30-летний Эд Вествик оказался в центре скандала: в конце прошлого года сразу трое женщин выступили с обвинениями в его адрес в изнасиловании и сексуальных домогательствах.

Сам актер, получивший известность после роли в сериале «Сплетница», все опровергал.

С марта этого года актер находился под следствием, а теперь стало известно, что все обвинения сняты за неимением доказательств. Адвокат звезды Блэр Берк сообщила, что с самого начала было понятно, что все выстроенные обвинения — ложь и фальсификация, но чтобы доказать это потребовалось 8 месяцев.

Выяснилось, что с одной из жертв следователям не удалось связаться, а по двум другим обвинениям доказательств оказалось недостаточно.

Джерело: graziamagazine.ru