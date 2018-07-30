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    Шоу-биз

    Со звезды «Сплетницы» Эда Вествика сняли обвинения в изнасилованиях

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    Эд Вествик - Со звезды «Сплетницы» Эда Вествика сняли обвинения в изнасилованиях
    Эд Вествик

    Актеру удалось доказать свою невиновность

    30-летний Эд Вествик оказался в центре скандала: в конце прошлого года сразу трое женщин выступили с обвинениями в его адрес в изнасиловании и сексуальных домогательствах.

    Сам актер, получивший известность после роли в сериале «Сплетница», все опровергал.

    С марта этого года актер находился под следствием, а теперь стало известно, что все обвинения сняты за неимением доказательств. Адвокат звезды Блэр Берк сообщила, что с самого начала было понятно, что все выстроенные обвинения — ложь и фальсификация, но чтобы доказать это потребовалось 8 месяцев.

    Выяснилось, что с одной из жертв следователям не удалось связаться, а по двум другим обвинениям доказательств оказалось недостаточно.

    Джерело: graziamagazine.ru

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