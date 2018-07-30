В сети появился первый трейлер документального фильма «Я – Пол Уокер»



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Студия Paramount Network выпустила официальный трейлер документальной ленты «Я – Пол Уокер», посвященной памяти актера, погибшего в автомобильной аварии в 2013 году

Документальный фильм рассказывает о жизни Пола Уокера, начиная с его первых съемок в раннем детстве и заканчивая пиком его карьеры, когда он стал звездой франшизы «Форсаж».

Также в фильме осветят частную жизнь актера, его преданность семье, увлечения серфингом и автогонками, страсть к морской биологии и акулам.

Создатели обещают показать зрителям хроники из домашнего видео и эксклюзивные интервью с коллегами, друзьями и родственниками Пола.

Премьера фильма запланирована на 11 августа.

Джерело: Киноафиша