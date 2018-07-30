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    Шоу-биз

    В сети появился первый трейлер документального фильма «Я – Пол Уокер»

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    В сети появился первый трейлер документального фильма «Я – Пол Уокер»

    Студия Paramount Network выпустила официальный трейлер документальной ленты «Я – Пол Уокер», посвященной памяти актера, погибшего в автомобильной аварии в 2013 году

    Документальный фильм рассказывает о жизни Пола Уокера, начиная с его первых съемок в раннем детстве и заканчивая пиком его карьеры, когда он стал звездой франшизы «Форсаж».

    Также в фильме осветят частную жизнь актера, его преданность семье, увлечения серфингом и автогонками, страсть к морской биологии и акулам.

    Создатели обещают показать зрителям хроники из домашнего видео и эксклюзивные интервью с коллегами, друзьями и родственниками Пола.

    Премьера фильма запланирована на 11 августа.

    Джерело: Киноафиша

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