Соратник Авакова в трусиках похвастался отдыхом в Хорватии (фото)



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Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк facebook.com/zoryan.zoryan

На снимках чиновник запечатлен в море на фоне скал

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк обожает демонстрировать изгибы своего тела и восхищать сеть спортивными успехами. И вот недавно Шкиряк снова порадовал пользователей Фейсбука, выложив фото с отдыха в Хорватии.

На снимках Зорян в плавках запечатлен в море на фоне скал. «Будьмо», - коротко подписал фото чиновник.

Подписчики Шкиряка также отметили его отличную форму.

«Физформа - просто бомба!!! Впечатляет, так держать! Здоровья и дальнейшего во всем прогресса», «На обложку журнала», «Ух ничего себе. Хорошее фото», - комментируют фото пользователи сети.

facebook.com/zoryan.zoryan

Ранее «Скотч» сообщал, как полуобнаженный Зорян Шкиряк в окружении подкачанных девочек похвастался идеальным телом