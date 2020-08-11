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    Шоу-биз

    Соратник Авакова в трусиках похвастался отдыхом в Хорватии (фото)

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    Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк - Соратник Авакова в трусиках похвастался отдыхом в Хорватии (фото)
    Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк
    facebook.com/zoryan.zoryan

    На снимках чиновник запечатлен в море на фоне скал

    Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк обожает демонстрировать изгибы своего тела и восхищать сеть спортивными успехами. И вот недавно Шкиряк снова порадовал пользователей Фейсбука, выложив фото с отдыха в Хорватии.

    На снимках Зорян в плавках запечатлен в море на фоне скал. «Будьмо», - коротко подписал фото чиновник.

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    Соратник Авакова в трусиках похвастался отдыхом в Хорватии (фото)
    Соратник Авакова в трусиках похвастался отдыхом в Хорватии (фото)
    Соратник Авакова в трусиках похвастался отдыхом в Хорватии (фото)
    Соратник Авакова в трусиках похвастался отдыхом в Хорватии (фото)
    facebook.com/zoryan.zoryan

    Подписчики Шкиряка также отметили его отличную форму.

    «Физформа - просто бомба!!! Впечатляет, так держать! Здоровья и дальнейшего во всем прогресса», «На обложку журнала», «Ух ничего себе. Хорошее фото», - комментируют фото пользователи сети.

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    facebook.com/zoryan.zoryan

    Ранее «Скотч» сообщал, как полуобнаженный Зорян Шкиряк в окружении подкачанных девочек похвастался идеальным телом

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    МВД чиновник новости советник
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