Соратник Авакова в трусиках похвастался отдыхом в Хорватии (фото)
Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк
facebook.com/zoryan.zoryan
На снимках чиновник запечатлен в море на фоне скал
Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк обожает демонстрировать изгибы своего тела и восхищать сеть спортивными успехами. И вот недавно Шкиряк снова порадовал пользователей Фейсбука, выложив фото с отдыха в Хорватии.
На снимках Зорян в плавках запечатлен в море на фоне скал. «Будьмо», - коротко подписал фото чиновник.
Подписчики Шкиряка также отметили его отличную форму.
«Физформа - просто бомба!!! Впечатляет, так держать! Здоровья и дальнейшего во всем прогресса», «На обложку журнала», «Ух ничего себе. Хорошее фото», - комментируют фото пользователи сети.
facebook.com/zoryan.zoryan
Ранее «Скотч» сообщал, как полуобнаженный Зорян Шкиряк в окружении подкачанных девочек похвастался идеальным телом
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