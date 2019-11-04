Полуобнаженный Зорян Шкиряк в окружении подкачанных девочек похвастался идеальным телом (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зорян Шкиряк Фото: facebook.com/zoryan.zoryan

Пользователи соцсети оценили старания Шкиряка

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк восхитил сеть подкачанным телом. Украинский чиновник обожает демонстрировать свои спортивные успехи. И вот недавно Шкирая снова порадовал пользователей Фейсбука, выложив фото со спортзала.

На снимках Зорян запечатлен в процессе тренировки, он сосредоточен, он играет мышцами. На одном из снимков Шкиряк позирует с привлекательными девушками, которые тоже могут похвастаться подкачанным телом, не хуже, чем у советника министра.

«Есть вещи, которые всех нас объединяют, независимо от различных общественно-политических процесов. Первое - это спорт. Мой сегодняшний день был именно таким, и я это люблю», - подписал фото Шкиряк.

Пользователи соцсети оценили старания Шкиряка и осыпали его одобрительными комментариями.

«Пример для всех чиновников! Мощно! Красава», - пишут пользователи.

Ранее Зорян Шкиряк поделился пикантным фото вместе со своей возлюбленной.

.