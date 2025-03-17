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Стало відомо, хто буде ведучим церемонії Оскар-2026

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Конан О’Браєн вєе пожартував з приводу наступної церемонії
фото з відкритих джерел

Цьогоріч трансляція «Оскара» зібрала рекордну кількість глядачів

Церемонію вручення премії «Оскар» у 2026 році вдруге поспіль проведе комік і телеведучий Конан О’Браєн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зауважує видання, згідно з підрахунками телекомпанії ABC, цьогоріч трансляцію «Оскара» дивилися 19,7 млн людей, – це є рекордом для найвищих нагород Голлівуду за останні п’ять років.

Сам Конан О’Брайан пожартував – мовляв, єдина причина, чому він вестиме «Оскар» наступного року, полягає в тому, щоб почути, «як Едріан Броуді закінчить свою промову». Так О’Брайан зіронізував з довгої промови, яку виголосив цьогорічний переможець у номінації «Найкращій актор».

Нагадаємо, Едріен Броуді був визнаним найкращим актором за роль у фільмі «Бруталіст». Цьогоріч церемонія вручення нагород Американської кіноакадемії відбулася 2 березня. Вона ознаменувалася, зокрема, тим, що зірки Голлівуду висловлювали підтримку Україні – як-от акторка та режисерка Деріл Ганна і переможець премії «Оскар» за сценарій для фільму «Конклав» Пітер Строген.

Водночас тріумфатором цьогорічного «Оскара» став фільм «Анора». Він розповідає про роман стриптизерки та сина російського олігарха, до того ж, одну з ролей виконує російський актор – фігурант бази «Миротворець».  

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Теги: телеведучий кіно Кінопремія «Оскар» США

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