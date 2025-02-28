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«США відвернулись від усього пристойного». Оскароносний режисер змінює громадянство

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«США відвернулись від усього пристойного». Оскароносний режисер змінює громадянство
Джеймс Кемерон – оскароносний режисер, відомий передусім завдяки своїм фільмам «Титанік», «Аватар», «Термінатор»
фото: vanityfair.com

«Я просто не хочу більше бачити обличчя цього хлопця (Трампа - ред.) на першій сторінці газети», – сказав Кемерон

Відомий голлівудський режисер Джеймс Кемерон планує отримати громадянство Нової Зеландії і остаточно оселитись у цій країні. Рішення він ухвалив зокрема через перемогу Дональда Трампа на виборах у США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю режисера новозеландському виданню Stuff.

Коли журналіст запитав Кемерона, що він думає про друге президентство Трампа, Джеймс Кемерон відповів: «Я вважаю, що це жахливо. Я бачу відвернення від усього пристойного. Америка не відстоює нічого, якщо вона не тримається те, що вона історично відстоювала», – зазначив він.

Зауважимо, що режисер «Титаніка» частково проживав у Новій Зеландії впродовж 14 років. У 2012 році він придбав там молочну ферму, згодом також зайнявся кіновиробництвом. Восени 2023 року в інтерв’ю Variety він зазначав, що всі свої «Аватари» зніматиме у Новій Зеландії.

Наразі ж питання отримання громадянства Нової Зеландії Джеймс Кемерон назвав «неминучим». За його словами, одна з найкращих речей у житті в Новій Зеландії – це відійти від новин про діяльність Дональда Трампа.

«Я просто не хочу більше бачити обличчя цього хлопця на першій сторінці газети. Це як спостерігати за автокатастрофою знову і знову», – сказав Кемерон.

Джеймс Кемерон – оскароносний режисер, відомий передусім завдяки своїм фільмам «Титанік», «Аватар», «Термінатор». Народився у Канаді, однак більшу частину життя мешкав у США, де й зробив кар’єру. Один з найуспішніших режисерів світу: сім його фільмів зібрали у прокаті сумарно понад $5,6 млрд.

Як відомо, п'ятеро колишніх міністрів оборони США розкритикували президента Дональда Трампа за рішення звільнити кількох американських воєначальників. 

До слова, 27 лютого, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, зробив низку заяв щодо війни в Україні. «Главком» зібрав головні з них.

Зокрема Трамп забув та «не може повірити», що назвав очільника України Володимира Зеленського «диктатором». «Чи говорив я це? Я не можу повірити, що міг би таке сказати», – заявив він.

Більше того, очільник США додав, що Зеленський найкращий президент України та хоче і буде працювати з ним.

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Теги: Дональд Трамп президент журналіст громадянство Титанік Девід Кемерон

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