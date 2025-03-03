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На церемонії «Оскар-2025» деякі зірки публічно підтримали Україну

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Страуган: Просто хочу сказати, давайте не повертатися спиною до України
фото: Associated Press

Американська акторка Деріл Ганна прокричала «Слава Україні! Ось хто найкрутіші»

У Лос-Анджелесі у  кінотеатрі «Долбі» пройшла 97 церемонія нагородження премії «Оскар». Ведучим заходу був американський комік Конан О'Браєн. На церемонії згадали й Україну, оскільки деякі зірки публічно підтримали нашу країну. Про це повідомляє «Главком».

Переможець премії «Оскар» за сценарій для фільму «Конклав» Пітер Страуган одягнув синьо-жовту стрічку на 97-тій церемонії вручення премії.

«Просто хочу сказати, давайте не повертатися спиною до України», – сказав він Марку Малкіну з Variety.

Американська акторка Деріл Ганна, зірка фільму «Убити Білла», вийшовши на сцену, щоб оголосити переможця у номінації «Найкращий монтаж» прокричала «Слава Україні! Ось хто найкрутіші». В цій категорії нагороду здобув фільм «Анора». Стрічка розповідає історію кохання сина російського олігарха та стриптизерки. 

Робер Дауні-молодший на церемонії «Оскар» зі сцени висміяв російського актора Юрія Борисова, згадавши його відвідини окупованого Криму та участь у пропагандистських фільмах. До речі, Борисова в номінації «Найкращий актор другого плану» обійшов Кіран Калкін за роль у фільмі «Справжній біль».

Нагадаємо, найкращим фільмом визнано «Анору», найкращою акторкою стала Майкі Медісон, яка виконала головну роль у «Анорі», а найкращим актором став Едрієн Броуді за роль у «Бруталісті»

У 2025 році український документальний фільм «Порцелянова війна» також був представлений на головній кінопремії світу у номінації «Найкращий документальний фільм», але програв та золоту статуетку забрав документальний фільм «Немає іншої землі».

Теги: Україна актор Кінопремія «Оскар» акторка

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