Курйоз на Оскарі. Адам Сендлер «повторив» суперечку між Зеленським та Трампом

Відомий актор Адам Сендлер прийшов на «Оскар» у шортах та спортивній кофті, чим наробив галасу

У Лос-Анджелесі завершилася церемонія вручення премії «Оскар». 58-річний Адам Сендлер прийшов на церемонію вручення премії «Оскар», одягнений у спортивному стилі. Знаменитість був у шортах, кросівках та блакитній кофті, за що його публічно розкритикував ведучий церемонії. Проте цей інцидент дуже нагадував нещодавню суперечку між Трампом та президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Про це пише «Главком».

Незвичайний для такого заходу образ актора привернув увагу ведучого Конана О`Браєна. Він звернувся до Сендлер під час вітальної мови. «Адаме, у що ти одягнений? Ти схожий на чувака, який грає в онлайн-покер о другій годині ночі», – пожартував О'Браєн.

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Адам Сендлер заявив у відповідь, що йому подобається його зовнішній вигляд. «Ти знаєш мені подобається, який маю вигляд, бо я гарна людина. І мені наплювати, як я вдягнений або ні. Мої шорти і моя зручна кофта так тебе зачепили, що ти вирішив принизити мене перед публікою. Ну, вибач!», – заявив актор.

Крім того, Адам Сендлер заявив, що від нього ніхто не вимагав одягати дорогий костюм, тому вирішив вибрати щось зі свого звичного гардеробу. «Я йду, я маю йти і справа не у вас (звернувся він до аудиторії, яка була у залі – «Главком»), а у ньому (мав він на увазі О'Браєна, – «Главком»)» – заявив Сендлер.

Адам Сендлер згодом пояснив ведучому: «Ніхто не помічав, доки ти не спитав. У мене ввечері баскетбол у Парку ветеранів». «Ласкаво просимо приєднатися до мене на гру в баскетбол!», – додав він.

Потім він побіг до Тімоті Шаламе, який з'явився на премію в лимонному костюмі і став трясти актора: «Шалуміше! Він у моїй команді!», – закричав Сендлер. Потім він поцілував актора в голову. Утім на церемонії було чимало і інших курйозних випадків.

У цьому, на перший погляд, курйозному випадку із костюмом можна помітити і український слід. Аудиторія вважає, що, ймовірно, організатори премії навмисно провели аналогію з останньою зустріччю Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Тоді українському Трамп публічно поставив некоректне питання щодо його зовнішнього вигляду, запитавши, «коли він одягне костюм». Зеленський відповів, що носитиме костюм, коли в Україні завершиться війна.