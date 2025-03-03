Прозорі сукні та зухвалі вирізи: найвідвертіші образи «Оскара» (фото)

Зірки, за словами гостей церемонії, ніби змагалися, хто покаже більше свого тіла

На церемонії «Оскар» у Лос-Анджелесі цього року зірки вирішили не перевантажувати свої образи тканинами – багато хто з’явився в ультравідкритих і прозорих сукнях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

Серед найсміливіших гостей була акторка Олівія Вайлд, яка продемонструвала ефектний образ із мінімумом одягу.

Олівія Вайлд на кінопремії «Оскар» фото: Associated Press

У той час як у Dolby Theatre панували елегантні сукні, на вечірці Vanity Fair і благодійному прийомі Елтона Джона стиль був набагато більш зухвалим і відвертим, пише видання. Зокрема, американська акторка і співачка Зої Кравіц одягнула ефектну чорну сукню з довгими рукавами. Родзинкою вбрання стала відверта вставка з прозорої тканини, прикрашена блискучими деталями, яка відкриває спину та нижню частину.

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Зірки, за словами гостей церемонії, ніби змагалися, хто покаже більше свого тіла. Bild зауважує, що навіть легкий холод не завадив знаменитостям обрати прозорі тканини та глибокі вирізи.

Джулія Фокс у прозорій сукні фото: Anthony Harvey/Shutterstock

Американська модель та акторка Періс Джексон вразила своїм образом Starbuck/AFF-USA.com/Mega

Американська акторка і співачка Кеке Палмер одягнула відвертий образ фото: Evan Agostini/Invision/AP

Модель та акторка Емілі Ратаковскі фото: Matt Baron/BEI/Shutterstock

Акторка Леа Льюїс обрала відвертий образ фото: Reuters

Нагадаємо, що у Лос-Анджелесі пройшла 97 церемонія нагородження премії «Оскар». Американська кіноакадемія оголосила переможців. Лідером за кількістю номінацій цього року став «Емілія Перес» – сатиричний мюзикл.

Водночас фільм «Анора» режисера Шона Бейкера, у якому знявся росіянин Юрій Борисов, який мовчить про війну, здобув одну з найбільших кінопремій – Оскар-2025. Стрічка перемогла в категоріях «Найкращий оригінальний сценарій», «Найкращий монтаж», «Найкраща режисура», «Найкращий фільм».

Як повідомлялося, американська акторка та режисерка Деріл Ганна згадала про Україну під час церемонії вручення кінопремії «Оскар». Оголошуючи переможця в номінації «Найкращий монтаж», вона розпочала свою промову словами: «Слава Україні!».