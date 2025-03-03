Прозорі сукні та зухвалі вирізи: найвідвертіші образи «Оскара» (фото)
Зірки, за словами гостей церемонії, ніби змагалися, хто покаже більше свого тіла
На церемонії «Оскар» у Лос-Анджелесі цього року зірки вирішили не перевантажувати свої образи тканинами – багато хто з’явився в ультравідкритих і прозорих сукнях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.
Серед найсміливіших гостей була акторка Олівія Вайлд, яка продемонструвала ефектний образ із мінімумом одягу.
У той час як у Dolby Theatre панували елегантні сукні, на вечірці Vanity Fair і благодійному прийомі Елтона Джона стиль був набагато більш зухвалим і відвертим, пише видання. Зокрема, американська акторка і співачка Зої Кравіц одягнула ефектну чорну сукню з довгими рукавами. Родзинкою вбрання стала відверта вставка з прозорої тканини, прикрашена блискучими деталями, яка відкриває спину та нижню частину.
Зірки, за словами гостей церемонії, ніби змагалися, хто покаже більше свого тіла. Bild зауважує, що навіть легкий холод не завадив знаменитостям обрати прозорі тканини та глибокі вирізи.
Нагадаємо, що у Лос-Анджелесі пройшла 97 церемонія нагородження премії «Оскар». Американська кіноакадемія оголосила переможців. Лідером за кількістю номінацій цього року став «Емілія Перес» – сатиричний мюзикл.
Водночас фільм «Анора» режисера Шона Бейкера, у якому знявся росіянин Юрій Борисов, який мовчить про війну, здобув одну з найбільших кінопремій – Оскар-2025. Стрічка перемогла в категоріях «Найкращий оригінальний сценарій», «Найкращий монтаж», «Найкраща режисура», «Найкращий фільм».
Як повідомлялося, американська акторка та режисерка Деріл Ганна згадала про Україну під час церемонії вручення кінопремії «Оскар». Оголошуючи переможця в номінації «Найкращий монтаж», вона розпочала свою промову словами: «Слава Україні!».
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