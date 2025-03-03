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Прозорі сукні та зухвалі вирізи: найвідвертіші образи «Оскара» (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Американська акторка Леа Льюїс одягнула прозору сукню
фото: Reuters

Зірки, за словами гостей церемонії, ніби змагалися, хто покаже більше свого тіла

На церемонії «Оскар» у Лос-Анджелесі цього року зірки вирішили не перевантажувати свої образи тканинами – багато хто з’явився в ультравідкритих і прозорих сукнях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

Серед найсміливіших гостей була акторка Олівія Вайлд, яка продемонструвала ефектний образ із мінімумом одягу.

Олівія Вайлд на кінопремії «Оскар»
Олівія Вайлд на кінопремії «Оскар»
фото: Associated Press

У той час як у Dolby Theatre панували елегантні сукні, на вечірці Vanity Fair і благодійному прийомі Елтона Джона стиль був набагато більш зухвалим і відвертим, пише видання. Зокрема, американська акторка і співачка Зої Кравіц одягнула ефектну чорну сукню з довгими рукавами. Родзинкою вбрання стала відверта вставка з прозорої тканини, прикрашена блискучими деталями, яка відкриває спину та нижню частину.

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Допис, поширений Vogue (@voguemagazine)

Зірки, за словами гостей церемонії, ніби змагалися, хто покаже більше свого тіла. Bild зауважує, що навіть легкий холод не завадив знаменитостям обрати прозорі тканини та глибокі вирізи.

Джулія Фокс у прозорій сукні
Джулія Фокс у прозорій сукні
фото: Anthony Harvey/Shutterstock
Американська модель та акторка Періс Джексон вразила своїм образом
Американська модель та акторка Періс Джексон вразила своїм образом
Starbuck/AFF-USA.com/Mega
Американська акторка і співачка Кеке Палмер одягнула відвертий образ
Американська акторка і співачка Кеке Палмер одягнула відвертий образ
фото: Evan Agostini/Invision/AP
Модель та акторка Емілі Ратаковскі
Модель та акторка Емілі Ратаковскі
фото: Matt Baron/BEI/Shutterstock

Акторка Леа Льюїс обрала відвертий образ
Акторка Леа Льюїс обрала відвертий образ
фото: Reuters

Нагадаємо, що у Лос-Анджелесі пройшла 97 церемонія нагородження премії «Оскар». Американська кіноакадемія оголосила переможців. Лідером за кількістю номінацій цього року став «Емілія Перес» – сатиричний мюзикл.

Водночас фільм «Анора» режисера Шона Бейкера, у якому знявся росіянин Юрій Борисов, який мовчить про війну, здобув одну з найбільших кінопремій – Оскар-2025. Стрічка перемогла в категоріях «Найкращий оригінальний сценарій», «Найкращий монтаж», «Найкраща режисура», «Найкращий фільм».

Як повідомлялося, американська акторка та режисерка Деріл Ганна згадала про Україну під час церемонії вручення кінопремії «Оскар». Оголошуючи переможця в номінації «Найкращий монтаж», вона розпочала свою промову словами: «Слава Україні!».

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Теги: фото акторка мода кіно Кінопремія «Оскар»

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