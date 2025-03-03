Відома американська акторка зворушливо підтримала Україну на сцені Оскара (відео)
Деріл Ганна на сцені виголосила «Слава Україні!»
Американська акторка та режисерка Деріл Ганна згадала про Україну під час церемонії вручення кінопремії «Оскар». Оголошуючи переможця в номінації «Найкращий монтаж», вона розпочала свою промову словами: «Слава Україні!». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Deadline.
«Слава Україні! Ось, хто насправді найкрутіший», – сказала акторка, перш ніж назвати переможця.
Американська акторка та режисерка Деріл Ганна під час церемонії вручення кінопремії «Оскар» розпочала свою промову словами: «Слава Україні!», оголошуючи переможця у номінації «Найкращий монтаж» pic.twitter.com/O4geMDN6rU— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 3, 2025
Перемогу в номінації «Найкращий монтаж» здобула робота над фільмом «Анора» режисера Шона Бейкера. Стрічка розповідає про стосунки між американською секс-працівницею та сином російського олігарха.
Нагадаємо, що у Лос-Анджелесі пройшла 97 церемонія нагородження премії «Оскар». Американська кіноакадемія оголосила переможців. Лідером за кількістю номінацій цього року став «Емілія Перес» – сатиричний мюзикл.
Водночас фільм «Анора» режисера Шона Бейкера, у якому знявся росіянин Юрій Борисов, який мовчить про війну, здобув одну з найбільших кінопремій – Оскар-2025. Стрічка перемогла в категоріях «Найкращий оригінальний сценарій», «Найкращий монтаж», «Найкраща режисура», «Найкращий фільм».
Також повідомлялося, що на церемонії кінопремії згадали й Україну, оскільки деякі зірки публічно підтримали її. Американська акторка Деріл Ганна, зірка фільму «Убити Білла», вийшовши на сцену, щоб оголосити переможця у номінації «Найкращий монтаж» прокричала «Слава Україні! Ось хто найкрутіші».
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