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Відома американська акторка зворушливо підтримала Україну на сцені Оскара (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Деріл Ганна підтримала українців своєю промовою
фото: Associated Press

Деріл Ганна на сцені виголосила «Слава Україні!»

Американська акторка та режисерка Деріл Ганна згадала про Україну під час церемонії вручення кінопремії «Оскар». Оголошуючи переможця в номінації «Найкращий монтаж», вона розпочала свою промову словами: «Слава Україні!». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Deadline.

«Слава Україні! Ось, хто насправді найкрутіший», – сказала акторка, перш ніж назвати переможця.

Перемогу в номінації «Найкращий монтаж» здобула робота над фільмом «Анора» режисера Шона Бейкера. Стрічка розповідає про стосунки між американською секс-працівницею та сином російського олігарха.

Нагадаємо, що у Лос-Анджелесі пройшла 97 церемонія нагородження премії «Оскар». Американська кіноакадемія оголосила переможців. Лідером за кількістю номінацій цього року став «Емілія Перес» – сатиричний мюзикл.

Водночас фільм «Анора» режисера Шона Бейкера, у якому знявся росіянин Юрій Борисов, який мовчить про війну, здобув одну з найбільших кінопремій – Оскар-2025. Стрічка перемогла в категоріях «Найкращий оригінальний сценарій», «Найкращий монтаж», «Найкраща режисура», «Найкращий фільм».

Також повідомлялося, що на церемонії кінопремії згадали й Україну, оскільки деякі зірки публічно підтримали її. Американська акторка Деріл Ганна, зірка фільму «Убити Білла», вийшовши на сцену, щоб оголосити переможця у номінації «Найкращий монтаж» прокричала «Слава Україні! Ось хто найкрутіші».

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Теги: США кіно українці Україна Кінопремія «Оскар» відео

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