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У Лос-Анджелесі пройшла церемонія Оскар-2025: список переможців

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Найкращим актором став Едрієн Броуді за роль у фільмі «Бруталіст»
фото з відкритих джерел

Найкращим фільмом визнано «Анору», найкращою акторкою стала Майкі Медісон, яка виконала головну роль у «Анорі», а найкращим актором став Едрієн Броуді за роль у «Бруталісті»

У Лос-Анджелесі пройшла 97 церемонія нагородження премії «Оскар». Американська кіноакадемія оголосила переможців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Entertainment weekly.

Незважаючи на два вимушених перенесення через масштабні пожежі, церемонія таки відбулася у традиційному місці – кінотеатрі «Долбі». Ведучим заходу був американський комік Конан О'Браєн.  

Лідером за кількістю номінацій цього року став «Емілія Перес» – сатиричний мюзикл отримав 13 номінацій. Одразу за ним ідуть «Бруталіст» та «Wicked: Чародійка» – по 10 номінацій у кожного. Байопік про Боба Ділана «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець» має 8 номінацій, а драматична комедія «Анора» – 6.

У 2025 році український кінематограф також представлений на головній кінопремії світу. У номінації «Найкращий документальний фільм» змагатиметься «Порцелянова війна» – спільна робота України, США та Австралії.

Переможці премії «Оскар» 2025

  • Найкращий актор другого плану – Кіран Калкін, «Справжній біль»;
  • Найкращий повнометражний анімаційний фільм – «Потік»;
  • Найкращий короткометражний анімаційний фільм – «У тіні кипариса»;
  • Найкращий дизайн костюмів – «Зла: Казка про відьму Заходу»;
  • Кращий адаптований сценарій – Пітер Страуган, «Конклав»;
  • Найкращий оригінальний сценарій – Шон Бейкер, «Анора»;
  • Найкраща актриса другого плану – Зої Салданья, «Емілія Перес»;
  • Найкращий монтаж фільму – «Анора»;
  • Найкращий макіяж і зачіска – «Субстанція»;
  • Найкращий постановочний дизайн – «Зла: Казка про відьму Заходу»;
  • Найкраща оригінальна пісня – «El Mal»,«Емілія Перес» (музика Клемана Дюколя та Каміля; слова Клемана Дюколя, Каміля та Жака Одіара);
  • Найкращий короткометражний документальний фільм – «Єдина дівчина в оркестрі»;
  • Найкращий повнометражний документальний фільм – «Немає іншої землі». Нагадаємо, у цій номінації змагався український фільм «Порцелянова війна», але, на жаль, програв;
  • Найкращі візуальні ефекти – «Дюна: Частина друга»;
  • Найкращий звук – «Дюна: Частина друга»;
  • Найкращий ігровий короткометражний фільм – «Я не робот»;
  • Найкраща операторська робота – Лол Кроулі, «Бруталіст»;
  • Найкращий міжнародний фільм – «Я все ще тут», Бразилія;
  • Найкраща музика до фільму – «Бруталіст», композитор Деніель Бламберг;
  • Найкращий актор – Едрієн Броуді, «Бруталіст»;
  • Найкращий режисер – Шон Бейкер, «Анора»;
  • Найкраща акторка – Майкі Медісон, «Анора»;
  • Найкращий фільм – «Анора».

Фільм «Анора» став лідером за кількістю нагород – всього 5. 

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Теги: Кінопремія «Оскар»

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