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Ставки на Нацвідбір на Євробачення-2025: кому пророкують перемогу букмекери

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Букмекери обрали фаворитів
фото з відкритих джерел

На перше місце букмекери ставлять український гурт

У суботу, 8 лютого, стане відомо, хто представить Україну на пісенному конкурсі Євробачення 2025 у Базелі у Швейцарії. Букмекери зробили ставки. Про це повідомляється на сайті Favbet.

За даними компанії Favbet, наразі найвищими є ставки на гурт Ziferblat та їхню пісню Bird of Pray. Вони виступатимуть під номером 9. Коефіцієнт на їхню перемогу складає 1,90.

Ставки букмекерів на переможця Нацвідбіру Євробачення 2025 станом на 6 лютого
Ставки букмекерів на переможця Нацвідбіру Євробачення 2025 станом на 6 лютого
скріншот сайту Favbet

На друге місце букмекери поставили Марію Кондратенко з піснею No Time To Cry. Коефіцієнт на перемогу співачки складає 2,50. Виступатиме під 5 номером.

Fiinka стала третьою у рейтингу букмекерів. Співачка виступатиме під 7 номером з піснею «Культура». Коефіцієнт на її перемогу наразі складає 8,50.

Окрім трійки лідерів, у Нацвідборі візьмуть участь Влад Шериф, Абіє, Molodi, Future Culture, Khayat, Krylata та ДК «Енергетик».

Нагадаємо, фінал Національного відбору відбудеться 8 лютого 2025 року, де глядачі та журі оберуть артиста чи артистку, що представить Україну на Євробаченні-2025 у Швейцарії. 

Як повідомлялося, 23 січня було презентовано пісні учасників Національного відбору на Євробачення-2025 та проведено жеребкування порядку виступів у фіналі.

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Теги: букмекери культура Євробачення

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