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Куди сходити у Києві протягом 3-9 лютого: перелік культурних подій

Ірина Міллер
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Куди сходити у Києві протягом 3-9 лютого: перелік культурних подій
Бібліотека ім. В. Сосюри запрошує до розмовнго клубу «Моя мова»
фото: КМДА

Київський муніципальний академічний театр опери та балету запрошує 7–9 лютого на балет «Лускунчик Гофмана»

Протягом тижня у Києві заплановано багато мистецьких заходів – киян та гостей міста запрошують їх відвідати. Серед іншого, у музеї театрального, музичного та кіномистецтва України працює виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст. 

Для найменших глядачів Київський академічний театр ляльок пропонує вистави «Дюймовочка а’Paris» та «Золоте курча». 

До вашої уваги перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві із 3 до 9 лютого. 

Зміст

Театри

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:

  • 8 лютого – вистава «Лисичка-сестричка та Вовк-панібрат», казка-пригода;
  • 9 лютого – вистава «Мама для мамонтенятка», неймовірна історія.

Дитячий простір «У світі казок»

  • 5 лютого – вистава «Котик та Півник», весела казка про дружбу;
  • 8 лютого – вистава «Дюймовочка», казка диваків.

Київський національний академічний театр оперети:

  • 5–9 лютого – мюзикл «Чикаго».

Київський академічний театр «Колесо»:

  • 4, 5 лютого – лірична комедія «Ніч кохання»;
  • 6 лютого – детектив «Мишоловка»;
  • 7, 8 лютого – трагікомедія «В Португалії зараз тепло»;
  • 8 лютого – фольклорна вистава «Вечорниці» та інтерактив актора Анатолія Суханова;
  • 9 лютого – вистава «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»;
  • 9 лютого – вистава «СкороВода».

Київський академічний театр на Печерську:

  • 5 лютого – «Гамлет», трагедія;
  • 6 лютого – «Мистецтво домовлятися», комедійний соціальний мюзикл;
  • 8 лютого – «Соломія», сторінки життя Соломії Крушельницької;
  • 9 лютого – «Пеппі», казка для сімейного перегляду.

Київський муніципальний академічний театр опери та балету:

  • 7–9 лютого – балет на дві дії «Лускунчик Гофмана» на музику І. Небесного.

Київський академічний театр «Берегиня»:

  • 6 лютого – музична комедія «Конотопська відьма»;
  • 7 лютого – музична комедія «Весілля в Авлабарі»;
  • 8 лютого – курортна нісенітниця «Марієнбад»;
  • 9 лютого – детектив-кабаре «Нічний репортер».

Київський академічний театр ляльок:

  • 7 лютого – «Дюймовочка а’Paris»;
  • 8 лютого – «Золоте курча»;
  • 8 лютого – «Украдене щастя»;
  • 9 лютого – «Кіт у чоботях»;
  • 9 лютого – «Труфальдіно – слуга двох господарів».

Музеї

Музей Майдану:

  • до 28 березня – виставка «Із полум’я зродилась» у Державному політехнічному музеї імені Бориса Патона при НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського».

Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва: 

  • 5 лютого – 2 березня – виставка «Архетип Українського Героя»;
  • 1 лютого – 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;
  • 1 лютого – 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;
  • протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:

  • 1 лютого – 31 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
  • 7–9 лютого – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
  • 1–28 лютого – виставка Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)»;
  • 8 лютого – кураторські екскурсії виставкою Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)».

Музей української діаспори:

  • 1 лютого – 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;
  • 1 лютого – 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;
  • 7 лютого – відкриття експозиції «Віктор Цимбал. Архів. Колекція».

Музей шістдесятництва:  

  • до 28 лютого – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);
  • 1 лютого – 31 грудня – виставка «Українські обличчя зони»;
  • 1–25 лютого – виставка «Говори про мене гарно», присвячена Тетяні та Вікторії Цимбал.

Музей окупації Києва:

  • 1–28 лютого – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть»;
  • до 25 лютого – фотовиставка «Дні пам’яті героїв Іловайської битви 2014»;
  • 8 лютого – фототур парком Партизанської слави «Подорож перед об’єктивом»;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад». 

Музей Шолом-Алейхема:

  • 1–17 лютого – виставка творів учасників Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків «Українсько-Єврейська зустріч: Ми з України-2025» та нагородження переможців конкурсу;
  • щосуботи – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

Музей «Садиба на Кудрявці»:

  • до 28 лютого – виставка «Tempo Primo»;
  • 8 лютого – майстер-клас до Дня закоханих.

Літературно-меморіальний музей-квартира П. Г. Тичини:

  • до 28 лютого – виставка Ellen Orro.

Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе в м. Києві:

  • до 20 лютого – фотовиставка «Автомат і гітара».

Національний музей декоративного мистецтва України:

  • до 9 лютого – виставка творчих робіт переможців мистецького конкурсу «Казкові звірі у стилістиці українського наїву» в межах проєкту «Мистецтво під час війни» (спільний проєкт НМДМУ та просвітницької платформи UA.Heritage);
  • до 28 лютого – художньо-документальна виставка «70: вчора, сьогодні, завтра» до 70-річчя утворення Національного музею декоративного мистецтва України;
  • до 28 лютого – виставка «Марія Примаченко. Невідоме» (твори 1930–1940-х рр. з колекції музею) та робота першої віртуальної галереї творів художниці;
  • 9 лютого – інтерактивна екскурсія виставкою «Марія Примаченко. Невідоме» та віртуальною галереєю творів художниці.

Музей гетьманства:

  • до 16 лютого – виставка олійного живопису Андрія Кулагіна «Під сирени».

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:

  • до 28 лютого – виставка «Сергій Параджанов. Автентика свободи»; 
  • постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;
  • постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

Будинок-музей М. Заньковецької:

  • 5 лютого – майстер-клас «Рукотворний міф» (розмальовуємо шопери) в межах мистецького артпроєкту «Натхненні Театром»;
  • до 8 лютого – «Світ очима дипломата», виставка картин члена Національної спілки художників України, члена Міжнародного артоб’єднання «Повертайся живим!» Павла Кір’якова;
  • 8–16 лютого – в межах етнокультурного проєкту «Криниця Натхнення» виставка колекції етнічних прикрас із каменю «Відродження. Спадок поколінь» Світлани Головчук.

НЦНК «Музей Івана Гончара»: 

  • до 21 травня – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач»;
  • впродовж місяця – майстер-клас із фольклору;
  • впродовж місяця – майстер-клас з інструментальної музики;
  • впродовж місяця – майстер-клас із традиційних танців.

Музей книги і друкарства України:

  • 8, 9 лютого – концерти класичної музики від Національної філармонії України;
  • упродовж лютого – виставка «Віктор Зарецький. Між рядків і полотен», до 100-річчя від дня народження художника;
  • упродовж лютого – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії;
  • протягом тижня – виставка «Віддай перевагу зіркам!» гравера Іллі в Музеї історії релігії (Львів);
  • протягом тижня – виставка до Дня Гідності та Свободи;
  • протягом тижня – виставка видань про голодомори в Україні 1920–1922, 1932–1933, 1947 років. Тематичні екскурсії за матеріалами виставок, демонстрування відеосюжетів.

Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського:

  • 5 лютого – «Краса рятує світ», майстер-клас із пластинографії;
  • 7 лютого – авторські читання «Поезія приречених». Антологія поезії неокласиків у німецьких перекладах Освальда Бургардта (Юрія Клена). Розповідає упорядник Н. Котенко (Німеччина) та А. Портнов (Німеччина);
  • 8 лютого – «Фарби життя», майстер-клас із малювання тушшю. Веде Т. Красна;
  • 9 лютого – мистецькі хроніки «Михайло Максимович». Зустріч із краєзнавцем і режисером В. Корсаковим.

Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»:

  • 1–13 лютого – виставка політичного плаката Юрія Неросліка, учасника АТО (з фондів музею);
  • 4–18 лютого – документальна фотовиставка до Дня вшанування учасників  бойових дій на території інших держав (спільно із Всеукраїнською спілкою ветеранів війни);
  • щопонеділка та щочетверга – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні (спільно з Національною спілкою художників України, БФ «Українській тризуб», кафедрою психіатрії ЦВКГ).

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

  • 5 лютого – «Таємниця крилатого лицаря»;
  • 8 лютого – «Ніч з Казанова»;
  • 9 лютого – «Танго втрьох? На Монмартрі».

Музей видатних діячів української культури:

  • щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій із чаюванням;
  • щосуботи та щонеділі – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу»;
  • щосереди та щосуботи – квест для школярів «Таємниці музичних інструментів»;
  • 8 лютого – «Розмова про Олену Пчілку. Презентація вибраних творів»;
  • 9 та 23 лютого – мандрівка за лаштунки з чаюванням «Панас Саксаганський. Магія перевтілення»;
  • 7 лютого – концерт ансамблю баяністів ім. М. Різоля. Спільно з НФУ.

На замовлення:

  • «Чарівний ліхтарик. У пошуках кота». Інтерактивна програма для малечі;
  • «Молода Україна. Перший український журнал для дітей». Сімейна інтерактивна програма.

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:

  • 5–8 лютого – виставка «Відвага нації»;
  • 5–8 лютого – мінівиставка «Рік змії в Музеї Ханенків»;
  • 8, 9 лютого – «Історія Музею Ханенків», вулична екскурсія; 
  • 8, 9 лютого – екскурсії інтерʼєрами Музею Ханенків;
  • 9 лютого – лекція «Символи багатства і статусу» 16+, розповідає Марта Логвин;
  • протягом місяця – фотовиставка «Відвага нації»;
  • щосуботи – екскурсія інтер’єрами садиби Ханенків;
  • щосуботи та щонеділі – вулична екскурсія;
  • щосуботи – оглядова екскурсія виставкою «Відвага нації».

Національний музей «Київська картинна галерея»:

  • 8 лютого – концерт «Музична галерея» Національного будинку музики.
  • Галерея Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень
  • 3 лютого – методична консультація «Інформаційна  безбарʼєрність у закладах культури та освіти»;
  • 4 лютого – «Київські адреси народної творчості Києва». Інформаційно-практична консультація від Михайла Кальницького;
  • 4 лютого – «Статус. Методично-практична консультація з питань атестації народних (аматорських) колективів (студій)»;
  • 4 лютого – організація  виставкових проєктів народних (аматорських) колективів (студій). Методична консультація;
  • 7 лютого – методична консультація з організації заходів «Етнічна мозаїка столиці: корінні народи»;
  • 8, 9 лютого – вініловий доробок народного артиста України Дмитра Гнатюка. Прослуховування колекції платівок.

Культурно-мистецький комплекс «Співоче поле»:

  • 8, 9 лютого – авторська екскурсія виставкою – історичною реконструкцією  «Майдан. Різдвяна Шопка Революції Гідності. 10 років потому»;
  • 8, 9 лютого – серія освітніх курсів «Малюємо на склі». Майстер-клас від народної майстрині Меланії Самойленко;
  • 8, 9 лютого – дитячі атракції «Хатинка народних майстринь»;
  • 8, 9 лютого – майстер-клас із бісероплетіння та бусин «Зимова квітка» від народної студії «Київське бісероплетіння»;
  • 8 лютого – відкрита репетиція-практикум «Паперового театру», режисер Олександр Сергієнко.

Державний політехнічний музей імені Бориса Патона при НТУУ КПІ:

  • 3–7 лютого – виставка «Із полум’я зродились» спільно з Національним меморіальним комплексом Героїв Небесної Сотні – Музеєм Революції гідності та БФ «Коло»;
  • 5 лютого – благодійний захід разом із БФ «БО «Карітас-Київ» і БФ «ЯМаріуполь»;
  • 3–7 лютого – оглядові й тематичні екскурсії, інтерактиви та майстер-класи на запит за тел.: (044) 204-86-40 та (044) 204-85-17.

Комунальний заклад виконавчого органу Київської міської ради Аптека-музей»:

  • щодня – оглядові екскурсії музеєм.

Бібліотеки

Публічна бібліотека ім. Лесі Українки:

  • 3 лютого – мовний клуб «НУМО», заняття з української мови онлайн і офлайн, проводить Ангеліна Олійник;
  • 4 лютого – навчання «Смартфон: зручно, просто, корисно»;
  • 6 лютого – «Жіноче творче коло» психосоціальної підтримки Тані Срібної;
  • 6 лютого – музичний вечір із нагоди 90-річчя Леоніда Грабовського;
  • 8 лютого – театральна вистава «Зачарований красою диявол» за новелами Ю. Мішіми;
  • 1–15 лютого – книжкова виставка «Віктор Зарецький і його художнє коло» (до 100-річчя від дня народження видатного українського художника).

Спеціалізована молодіжна бібліотека міста Києва:

  • 3 лютого – заняття «Школа мобільної грамотності»;
  • 4 лютого – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель», мистецький проєкт спрямований на надання можливості діючим військовим, ветеранам, членам їхніх родин та ВПО займатися мистецтвом;
  • 5 лютого – огляд нових надходжень «Книжковий калейдоскоп»;
  • 5 лютого –  заняття «Школа мобільної грамотності»;
  • 6 лютого –  заняття з української мови «Яке прекрасне рідне слово»;
  • 6 лютого – «Як проживати кризи з турботою про себе», стрим-бесіда з психологинею Оксаною Верховод. На Facebook-сторінці бібліотеки;
  • 7 лютого –  заняття з німецької мови «Курс німецької мови. Початковий рівень».

Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини:

  • 4 лютого – театральна студія для дітей «Імені пса Патрона» (за попереднім записом);
  • 5 лютого – розмовний клуб української мови «Зустрічі з українською»;
  • 7 лютого – комп’ютерні курси для людей старшого віку «Комп’ютер – це легко»;
  • 7 лютого – гурток з образотворчого мистецтва для дітей «Фантазія без меж» (за попереднім записом).

Бібліотека ім. П. Усенка для дітей:

  • 5 лютого – мовна практика зі Speaking club «Мовознайка»;
  • 6 лютого – «Вірші з бійниці», читання збірки поезій Максима Кривцова у розмовному клубі «Говоримо українською»;
  • 8 лютого – майстер-клас у техніці «Колаж» із газет.

Бібліотека ім. В. Сосюри:

  • 5 лютого – розмовний клуб «Моя мова». Літературні читання  «Скарбничка рідної мови».

Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися заходів безпеки, бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Теги: вистава музеї музей театр мистецтво навчання виставка бібліотека аптека концерт 8 березня

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