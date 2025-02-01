Куди сходити у Києві протягом 3-9 лютого: перелік культурних подій

Бібліотека ім. В. Сосюри запрошує до розмовнго клубу «Моя мова»

Київський муніципальний академічний театр опери та балету запрошує 7–9 лютого на балет «Лускунчик Гофмана»

Протягом тижня у Києві заплановано багато мистецьких заходів – киян та гостей міста запрошують їх відвідати. Серед іншого, у музеї театрального, музичного та кіномистецтва України працює виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

Для найменших глядачів Київський академічний театр ляльок пропонує вистави «Дюймовочка а’Paris» та «Золоте курча».

До вашої уваги перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві із 3 до 9 лютого.

Зміст

Театри

8 лютого – вистава «Лисичка-сестричка та Вовк-панібрат», казка-пригода;

9 лютого – вистава «Мама для мамонтенятка», неймовірна історія.

Дитячий простір «У світі казок»

5 лютого – вистава «Котик та Півник», весела казка про дружбу;

8 лютого – вистава «Дюймовочка», казка диваків.

5–9 лютого – мюзикл «Чикаго».

4, 5 лютого – лірична комедія «Ніч кохання»;

6 лютого – детектив «Мишоловка»;

7, 8 лютого – трагікомедія «В Португалії зараз тепло»;

8 лютого – фольклорна вистава «Вечорниці» та інтерактив актора Анатолія Суханова;

9 лютого – вистава «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»;

9 лютого – вистава «СкороВода».

5 лютого – «Гамлет», трагедія;

6 лютого – «Мистецтво домовлятися», комедійний соціальний мюзикл;

8 лютого – «Соломія», сторінки життя Соломії Крушельницької;

9 лютого – «Пеппі», казка для сімейного перегляду.

7–9 лютого – балет на дві дії «Лускунчик Гофмана» на музику І. Небесного.

6 лютого – музична комедія «Конотопська відьма»;

7 лютого – музична комедія «Весілля в Авлабарі»;

8 лютого – курортна нісенітниця «Марієнбад»;

9 лютого – детектив-кабаре «Нічний репортер».

7 лютого – «Дюймовочка а’Paris»;

8 лютого – «Золоте курча»;

8 лютого – «Украдене щастя»;

9 лютого – «Кіт у чоботях»;

9 лютого – «Труфальдіно – слуга двох господарів».

Музеї

до 28 березня – виставка «Із полум’я зродилась» у Державному політехнічному музеї імені Бориса Патона при НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського».

5 лютого – 2 березня – виставка «Архетип Українського Героя»;

1 лютого – 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

1 лютого – 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

1 лютого – 31 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

7–9 лютого – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

1–28 лютого – виставка Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)»;

8 лютого – кураторські екскурсії виставкою Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)».

1 лютого – 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

1 лютого – 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;

7 лютого – відкриття експозиції «Віктор Цимбал. Архів. Колекція».

до 28 лютого – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

1 лютого – 31 грудня – виставка «Українські обличчя зони»;

1–25 лютого – виставка «Говори про мене гарно», присвячена Тетяні та Вікторії Цимбал.

1–28 лютого – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть»;

до 25 лютого – фотовиставка «Дні пам’яті героїв Іловайської битви 2014»;

8 лютого – фототур парком Партизанської слави «Подорож перед об’єктивом»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад».

1–17 лютого – виставка творів учасників Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків «Українсько-Єврейська зустріч: Ми з України-2025» та нагородження переможців конкурсу;

щосуботи – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

до 28 лютого – виставка «Tempo Primo»;

8 лютого – майстер-клас до Дня закоханих.

до 28 лютого – виставка Ellen Orro.

до 20 лютого – фотовиставка «Автомат і гітара».

до 9 лютого – виставка творчих робіт переможців мистецького конкурсу «Казкові звірі у стилістиці українського наїву» в межах проєкту «Мистецтво під час війни» (спільний проєкт НМДМУ та просвітницької платформи UA.Heritage);

до 28 лютого – художньо-документальна виставка «70: вчора, сьогодні, завтра» до 70-річчя утворення Національного музею декоративного мистецтва України;

до 28 лютого – виставка «Марія Примаченко. Невідоме» (твори 1930–1940-х рр. з колекції музею) та робота першої віртуальної галереї творів художниці;

9 лютого – інтерактивна екскурсія виставкою «Марія Примаченко. Невідоме» та віртуальною галереєю творів художниці.

до 16 лютого – виставка олійного живопису Андрія Кулагіна «Під сирени».

до 28 лютого – виставка «Сергій Параджанов. Автентика свободи»;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

5 лютого – майстер-клас «Рукотворний міф» (розмальовуємо шопери) в межах мистецького артпроєкту «Натхненні Театром»;

до 8 лютого – «Світ очима дипломата», виставка картин члена Національної спілки художників України, члена Міжнародного артоб’єднання «Повертайся живим!» Павла Кір’якова;

8–16 лютого – в межах етнокультурного проєкту «Криниця Натхнення» виставка колекції етнічних прикрас із каменю «Відродження. Спадок поколінь» Світлани Головчук.

до 21 травня – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач»;

впродовж місяця – майстер-клас із фольклору;

впродовж місяця – майстер-клас з інструментальної музики;

впродовж місяця – майстер-клас із традиційних танців.

8, 9 лютого – концерти класичної музики від Національної філармонії України;

упродовж лютого – виставка «Віктор Зарецький. Між рядків і полотен», до 100-річчя від дня народження художника;

упродовж лютого – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії;

протягом тижня – виставка «Віддай перевагу зіркам!» гравера Іллі в Музеї історії релігії (Львів);

протягом тижня – виставка до Дня Гідності та Свободи;

протягом тижня – виставка видань про голодомори в Україні 1920–1922, 1932–1933, 1947 років. Тематичні екскурсії за матеріалами виставок, демонстрування відеосюжетів.

5 лютого – «Краса рятує світ», майстер-клас із пластинографії;

7 лютого – авторські читання «Поезія приречених». Антологія поезії неокласиків у німецьких перекладах Освальда Бургардта (Юрія Клена). Розповідає упорядник Н. Котенко (Німеччина) та А. Портнов (Німеччина);

8 лютого – «Фарби життя», майстер-клас із малювання тушшю. Веде Т. Красна;

9 лютого – мистецькі хроніки «Михайло Максимович». Зустріч із краєзнавцем і режисером В. Корсаковим.

1–13 лютого – виставка політичного плаката Юрія Неросліка, учасника АТО (з фондів музею);

4–18 лютого – документальна фотовиставка до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (спільно із Всеукраїнською спілкою ветеранів війни);

щопонеділка та щочетверга – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні (спільно з Національною спілкою художників України, БФ «Українській тризуб», кафедрою психіатрії ЦВКГ).

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

5 лютого – «Таємниця крилатого лицаря»;

8 лютого – «Ніч з Казанова»;

9 лютого – «Танго втрьох? На Монмартрі».

щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій із чаюванням;

щосуботи та щонеділі – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу»;

щосереди та щосуботи – квест для школярів «Таємниці музичних інструментів»;

8 лютого – «Розмова про Олену Пчілку. Презентація вибраних творів»;

9 та 23 лютого – мандрівка за лаштунки з чаюванням «Панас Саксаганський. Магія перевтілення»;

7 лютого – концерт ансамблю баяністів ім. М. Різоля. Спільно з НФУ.

На замовлення:

«Чарівний ліхтарик. У пошуках кота». Інтерактивна програма для малечі;

«Молода Україна. Перший український журнал для дітей». Сімейна інтерактивна програма.

5–8 лютого – виставка «Відвага нації»;

5–8 лютого – мінівиставка «Рік змії в Музеї Ханенків»;

8, 9 лютого – «Історія Музею Ханенків», вулична екскурсія;

8, 9 лютого – екскурсії інтерʼєрами Музею Ханенків;

9 лютого – лекція «Символи багатства і статусу» 16+, розповідає Марта Логвин;

протягом місяця – фотовиставка «Відвага нації»;

щосуботи – екскурсія інтер’єрами садиби Ханенків;

щосуботи та щонеділі – вулична екскурсія;

щосуботи – оглядова екскурсія виставкою «Відвага нації».

8 лютого – концерт «Музична галерея» Національного будинку музики.

Галерея Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень

3 лютого – методична консультація «Інформаційна безбарʼєрність у закладах культури та освіти»;

4 лютого – «Київські адреси народної творчості Києва». Інформаційно-практична консультація від Михайла Кальницького;

4 лютого – «Статус. Методично-практична консультація з питань атестації народних (аматорських) колективів (студій)»;

4 лютого – організація виставкових проєктів народних (аматорських) колективів (студій). Методична консультація;

7 лютого – методична консультація з організації заходів «Етнічна мозаїка столиці: корінні народи»;

8, 9 лютого – вініловий доробок народного артиста України Дмитра Гнатюка. Прослуховування колекції платівок.

8, 9 лютого – авторська екскурсія виставкою – історичною реконструкцією «Майдан. Різдвяна Шопка Революції Гідності. 10 років потому»;

8, 9 лютого – серія освітніх курсів «Малюємо на склі». Майстер-клас від народної майстрині Меланії Самойленко;

8, 9 лютого – дитячі атракції «Хатинка народних майстринь»;

8, 9 лютого – майстер-клас із бісероплетіння та бусин «Зимова квітка» від народної студії «Київське бісероплетіння»;

8 лютого – відкрита репетиція-практикум «Паперового театру», режисер Олександр Сергієнко.

3–7 лютого – виставка «Із полум’я зродились» спільно з Національним меморіальним комплексом Героїв Небесної Сотні – Музеєм Революції гідності та БФ «Коло»;

5 лютого – благодійний захід разом із БФ «БО «Карітас-Київ» і БФ «ЯМаріуполь»;

3–7 лютого – оглядові й тематичні екскурсії, інтерактиви та майстер-класи на запит за тел.: (044) 204-86-40 та (044) 204-85-17.

щодня – оглядові екскурсії музеєм.

Бібліотеки

3 лютого – мовний клуб «НУМО», заняття з української мови онлайн і офлайн, проводить Ангеліна Олійник;

4 лютого – навчання «Смартфон: зручно, просто, корисно»;

6 лютого – «Жіноче творче коло» психосоціальної підтримки Тані Срібної;

6 лютого – музичний вечір із нагоди 90-річчя Леоніда Грабовського;

8 лютого – театральна вистава «Зачарований красою диявол» за новелами Ю. Мішіми;

1–15 лютого – книжкова виставка «Віктор Зарецький і його художнє коло» (до 100-річчя від дня народження видатного українського художника).

3 лютого – заняття «Школа мобільної грамотності»;

4 лютого – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель», мистецький проєкт спрямований на надання можливості діючим військовим, ветеранам, членам їхніх родин та ВПО займатися мистецтвом;

5 лютого – огляд нових надходжень «Книжковий калейдоскоп»;

5 лютого – заняття «Школа мобільної грамотності»;

6 лютого – заняття з української мови «Яке прекрасне рідне слово»;

6 лютого – «Як проживати кризи з турботою про себе», стрим-бесіда з психологинею Оксаною Верховод. На Facebook-сторінці бібліотеки;

7 лютого – заняття з німецької мови «Курс німецької мови. Початковий рівень».

4 лютого – театральна студія для дітей «Імені пса Патрона» (за попереднім записом);

5 лютого – розмовний клуб української мови «Зустрічі з українською»;

7 лютого – комп’ютерні курси для людей старшого віку «Комп’ютер – це легко»;

7 лютого – гурток з образотворчого мистецтва для дітей «Фантазія без меж» (за попереднім записом).

5 лютого – мовна практика зі Speaking club «Мовознайка»;

6 лютого – «Вірші з бійниці», читання збірки поезій Максима Кривцова у розмовному клубі «Говоримо українською»;

8 лютого – майстер-клас у техніці «Колаж» із газет.

5 лютого – розмовний клуб «Моя мова». Літературні читання «Скарбничка рідної мови».

Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися заходів безпеки, бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.