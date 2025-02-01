Куди сходити у Києві протягом 3-9 лютого: перелік культурних подій
Київський муніципальний академічний театр опери та балету запрошує 7–9 лютого на балет «Лускунчик Гофмана»
Протягом тижня у Києві заплановано багато мистецьких заходів – киян та гостей міста запрошують їх відвідати. Серед іншого, у музеї театрального, музичного та кіномистецтва України працює виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.
Для найменших глядачів Київський академічний театр ляльок пропонує вистави «Дюймовочка а’Paris» та «Золоте курча».
До вашої уваги перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві із 3 до 9 лютого.
Зміст
Театри
Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:
- 8 лютого – вистава «Лисичка-сестричка та Вовк-панібрат», казка-пригода;
- 9 лютого – вистава «Мама для мамонтенятка», неймовірна історія.
Дитячий простір «У світі казок»
- 5 лютого – вистава «Котик та Півник», весела казка про дружбу;
- 8 лютого – вистава «Дюймовочка», казка диваків.
Київський національний академічний театр оперети:
- 5–9 лютого – мюзикл «Чикаго».
Київський академічний театр «Колесо»:
- 4, 5 лютого – лірична комедія «Ніч кохання»;
- 6 лютого – детектив «Мишоловка»;
- 7, 8 лютого – трагікомедія «В Португалії зараз тепло»;
- 8 лютого – фольклорна вистава «Вечорниці» та інтерактив актора Анатолія Суханова;
- 9 лютого – вистава «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»;
- 9 лютого – вистава «СкороВода».
Київський академічний театр на Печерську:
- 5 лютого – «Гамлет», трагедія;
- 6 лютого – «Мистецтво домовлятися», комедійний соціальний мюзикл;
- 8 лютого – «Соломія», сторінки життя Соломії Крушельницької;
- 9 лютого – «Пеппі», казка для сімейного перегляду.
Київський муніципальний академічний театр опери та балету:
- 7–9 лютого – балет на дві дії «Лускунчик Гофмана» на музику І. Небесного.
Київський академічний театр «Берегиня»:
- 6 лютого – музична комедія «Конотопська відьма»;
- 7 лютого – музична комедія «Весілля в Авлабарі»;
- 8 лютого – курортна нісенітниця «Марієнбад»;
- 9 лютого – детектив-кабаре «Нічний репортер».
Київський академічний театр ляльок:
- 7 лютого – «Дюймовочка а’Paris»;
- 8 лютого – «Золоте курча»;
- 8 лютого – «Украдене щастя»;
- 9 лютого – «Кіт у чоботях»;
- 9 лютого – «Труфальдіно – слуга двох господарів».
Музеї
Музей Майдану:
- до 28 березня – виставка «Із полум’я зродилась» у Державному політехнічному музеї імені Бориса Патона при НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського».
Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:
- 5 лютого – 2 березня – виставка «Архетип Українського Героя»;
- 1 лютого – 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;
- 1 лютого – 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;
- протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».
Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:
- 1 лютого – 31 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
- 7–9 лютого – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
- 1–28 лютого – виставка Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)»;
- 8 лютого – кураторські екскурсії виставкою Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)».
Музей української діаспори:
- 1 лютого – 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;
- 1 лютого – 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;
- 7 лютого – відкриття експозиції «Віктор Цимбал. Архів. Колекція».
Музей шістдесятництва:
- до 28 лютого – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);
- 1 лютого – 31 грудня – виставка «Українські обличчя зони»;
- 1–25 лютого – виставка «Говори про мене гарно», присвячена Тетяні та Вікторії Цимбал.
Музей окупації Києва:
- 1–28 лютого – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть»;
- до 25 лютого – фотовиставка «Дні пам’яті героїв Іловайської битви 2014»;
- 8 лютого – фототур парком Партизанської слави «Подорож перед об’єктивом»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад».
Музей Шолом-Алейхема:
- 1–17 лютого – виставка творів учасників Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків «Українсько-Єврейська зустріч: Ми з України-2025» та нагородження переможців конкурсу;
- щосуботи – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».
Музей «Садиба на Кудрявці»:
- до 28 лютого – виставка «Tempo Primo»;
- 8 лютого – майстер-клас до Дня закоханих.
Літературно-меморіальний музей-квартира П. Г. Тичини:
- до 28 лютого – виставка Ellen Orro.
Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе в м. Києві:
- до 20 лютого – фотовиставка «Автомат і гітара».
Національний музей декоративного мистецтва України:
- до 9 лютого – виставка творчих робіт переможців мистецького конкурсу «Казкові звірі у стилістиці українського наїву» в межах проєкту «Мистецтво під час війни» (спільний проєкт НМДМУ та просвітницької платформи UA.Heritage);
- до 28 лютого – художньо-документальна виставка «70: вчора, сьогодні, завтра» до 70-річчя утворення Національного музею декоративного мистецтва України;
- до 28 лютого – виставка «Марія Примаченко. Невідоме» (твори 1930–1940-х рр. з колекції музею) та робота першої віртуальної галереї творів художниці;
- 9 лютого – інтерактивна екскурсія виставкою «Марія Примаченко. Невідоме» та віртуальною галереєю творів художниці.
Музей гетьманства:
- до 16 лютого – виставка олійного живопису Андрія Кулагіна «Під сирени».
Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:
- до 28 лютого – виставка «Сергій Параджанов. Автентика свободи»;
- постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;
- постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.
Будинок-музей М. Заньковецької:
- 5 лютого – майстер-клас «Рукотворний міф» (розмальовуємо шопери) в межах мистецького артпроєкту «Натхненні Театром»;
- до 8 лютого – «Світ очима дипломата», виставка картин члена Національної спілки художників України, члена Міжнародного артоб’єднання «Повертайся живим!» Павла Кір’якова;
- 8–16 лютого – в межах етнокультурного проєкту «Криниця Натхнення» виставка колекції етнічних прикрас із каменю «Відродження. Спадок поколінь» Світлани Головчук.
НЦНК «Музей Івана Гончара»:
- до 21 травня – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач»;
- впродовж місяця – майстер-клас із фольклору;
- впродовж місяця – майстер-клас з інструментальної музики;
- впродовж місяця – майстер-клас із традиційних танців.
Музей книги і друкарства України:
- 8, 9 лютого – концерти класичної музики від Національної філармонії України;
- упродовж лютого – виставка «Віктор Зарецький. Між рядків і полотен», до 100-річчя від дня народження художника;
- упродовж лютого – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії;
- протягом тижня – виставка «Віддай перевагу зіркам!» гравера Іллі в Музеї історії релігії (Львів);
- протягом тижня – виставка до Дня Гідності та Свободи;
- протягом тижня – виставка видань про голодомори в Україні 1920–1922, 1932–1933, 1947 років. Тематичні екскурсії за матеріалами виставок, демонстрування відеосюжетів.
Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського:
- 5 лютого – «Краса рятує світ», майстер-клас із пластинографії;
- 7 лютого – авторські читання «Поезія приречених». Антологія поезії неокласиків у німецьких перекладах Освальда Бургардта (Юрія Клена). Розповідає упорядник Н. Котенко (Німеччина) та А. Портнов (Німеччина);
- 8 лютого – «Фарби життя», майстер-клас із малювання тушшю. Веде Т. Красна;
- 9 лютого – мистецькі хроніки «Михайло Максимович». Зустріч із краєзнавцем і режисером В. Корсаковим.
Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»:
- 1–13 лютого – виставка політичного плаката Юрія Неросліка, учасника АТО (з фондів музею);
- 4–18 лютого – документальна фотовиставка до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (спільно із Всеукраїнською спілкою ветеранів війни);
- щопонеділка та щочетверга – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні (спільно з Національною спілкою художників України, БФ «Українській тризуб», кафедрою психіатрії ЦВКГ).
Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:
- 5 лютого – «Таємниця крилатого лицаря»;
- 8 лютого – «Ніч з Казанова»;
- 9 лютого – «Танго втрьох? На Монмартрі».
Музей видатних діячів української культури:
- щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій із чаюванням;
- щосуботи та щонеділі – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу»;
- щосереди та щосуботи – квест для школярів «Таємниці музичних інструментів»;
- 8 лютого – «Розмова про Олену Пчілку. Презентація вибраних творів»;
- 9 та 23 лютого – мандрівка за лаштунки з чаюванням «Панас Саксаганський. Магія перевтілення»;
- 7 лютого – концерт ансамблю баяністів ім. М. Різоля. Спільно з НФУ.
На замовлення:
- «Чарівний ліхтарик. У пошуках кота». Інтерактивна програма для малечі;
- «Молода Україна. Перший український журнал для дітей». Сімейна інтерактивна програма.
Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:
- 5–8 лютого – виставка «Відвага нації»;
- 5–8 лютого – мінівиставка «Рік змії в Музеї Ханенків»;
- 8, 9 лютого – «Історія Музею Ханенків», вулична екскурсія;
- 8, 9 лютого – екскурсії інтерʼєрами Музею Ханенків;
- 9 лютого – лекція «Символи багатства і статусу» 16+, розповідає Марта Логвин;
- протягом місяця – фотовиставка «Відвага нації»;
- щосуботи – екскурсія інтер’єрами садиби Ханенків;
- щосуботи та щонеділі – вулична екскурсія;
- щосуботи – оглядова екскурсія виставкою «Відвага нації».
Національний музей «Київська картинна галерея»:
- 8 лютого – концерт «Музична галерея» Національного будинку музики.
- Галерея Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень
- 3 лютого – методична консультація «Інформаційна безбарʼєрність у закладах культури та освіти»;
- 4 лютого – «Київські адреси народної творчості Києва». Інформаційно-практична консультація від Михайла Кальницького;
- 4 лютого – «Статус. Методично-практична консультація з питань атестації народних (аматорських) колективів (студій)»;
- 4 лютого – організація виставкових проєктів народних (аматорських) колективів (студій). Методична консультація;
- 7 лютого – методична консультація з організації заходів «Етнічна мозаїка столиці: корінні народи»;
- 8, 9 лютого – вініловий доробок народного артиста України Дмитра Гнатюка. Прослуховування колекції платівок.
Культурно-мистецький комплекс «Співоче поле»:
- 8, 9 лютого – авторська екскурсія виставкою – історичною реконструкцією «Майдан. Різдвяна Шопка Революції Гідності. 10 років потому»;
- 8, 9 лютого – серія освітніх курсів «Малюємо на склі». Майстер-клас від народної майстрині Меланії Самойленко;
- 8, 9 лютого – дитячі атракції «Хатинка народних майстринь»;
- 8, 9 лютого – майстер-клас із бісероплетіння та бусин «Зимова квітка» від народної студії «Київське бісероплетіння»;
- 8 лютого – відкрита репетиція-практикум «Паперового театру», режисер Олександр Сергієнко.
Державний політехнічний музей імені Бориса Патона при НТУУ КПІ:
- 3–7 лютого – виставка «Із полум’я зродились» спільно з Національним меморіальним комплексом Героїв Небесної Сотні – Музеєм Революції гідності та БФ «Коло»;
- 5 лютого – благодійний захід разом із БФ «БО «Карітас-Київ» і БФ «ЯМаріуполь»;
- 3–7 лютого – оглядові й тематичні екскурсії, інтерактиви та майстер-класи на запит за тел.: (044) 204-86-40 та (044) 204-85-17.
Комунальний заклад виконавчого органу Київської міської ради Аптека-музей»:
- щодня – оглядові екскурсії музеєм.
Бібліотеки
Публічна бібліотека ім. Лесі Українки:
- 3 лютого – мовний клуб «НУМО», заняття з української мови онлайн і офлайн, проводить Ангеліна Олійник;
- 4 лютого – навчання «Смартфон: зручно, просто, корисно»;
- 6 лютого – «Жіноче творче коло» психосоціальної підтримки Тані Срібної;
- 6 лютого – музичний вечір із нагоди 90-річчя Леоніда Грабовського;
- 8 лютого – театральна вистава «Зачарований красою диявол» за новелами Ю. Мішіми;
- 1–15 лютого – книжкова виставка «Віктор Зарецький і його художнє коло» (до 100-річчя від дня народження видатного українського художника).
Спеціалізована молодіжна бібліотека міста Києва:
- 3 лютого – заняття «Школа мобільної грамотності»;
- 4 лютого – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель», мистецький проєкт спрямований на надання можливості діючим військовим, ветеранам, членам їхніх родин та ВПО займатися мистецтвом;
- 5 лютого – огляд нових надходжень «Книжковий калейдоскоп»;
- 5 лютого – заняття «Школа мобільної грамотності»;
- 6 лютого – заняття з української мови «Яке прекрасне рідне слово»;
- 6 лютого – «Як проживати кризи з турботою про себе», стрим-бесіда з психологинею Оксаною Верховод. На Facebook-сторінці бібліотеки;
- 7 лютого – заняття з німецької мови «Курс німецької мови. Початковий рівень».
Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини:
- 4 лютого – театральна студія для дітей «Імені пса Патрона» (за попереднім записом);
- 5 лютого – розмовний клуб української мови «Зустрічі з українською»;
- 7 лютого – комп’ютерні курси для людей старшого віку «Комп’ютер – це легко»;
- 7 лютого – гурток з образотворчого мистецтва для дітей «Фантазія без меж» (за попереднім записом).
Бібліотека ім. П. Усенка для дітей:
- 5 лютого – мовна практика зі Speaking club «Мовознайка»;
- 6 лютого – «Вірші з бійниці», читання збірки поезій Максима Кривцова у розмовному клубі «Говоримо українською»;
- 8 лютого – майстер-клас у техніці «Колаж» із газет.
Бібліотека ім. В. Сосюри:
- 5 лютого – розмовний клуб «Моя мова». Літературні читання «Скарбничка рідної мови».
Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися заходів безпеки, бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
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