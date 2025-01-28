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У Львові відкрито перший в Україні культурний хаб ЮНЕСКО

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Львові відкрито перший в Україні культурний хаб ЮНЕСКО
«ЮНЕСКО до війни не мало офісу в Україні, але сьогодні ми є в Україні, бо українці вважають, що культура важлива», – сказала Одрі Азуле, генеральна директорка
фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Офіс буде підтримувати, розвивати та популяризувати культуру, мистецтво, історичну спадщину, а також сучасні ініціативи

У вівторок, 28 січня, у Львові відкрили Культурний хаб ЮНЕСКО. Це один з перших просторів такого зразка в Україні. Про це повідомила Львівська міська рада.

Так, офіс буде підтримувати, розвивати та популяризувати культуру, мистецтво, історичну спадщину, а також сучасні ініціативи. Хаб у центрі Львова працюватиме на першому і другому поверхах загальною площею 402 м.кв. На першому поверсі діятиме муніципальна бібліотека-цукерня. На другому – облаштована рецепція, кімнати для коворкінгу та проведення подій, зона для розміщення експозицій, мультимедійна студія для аудіо та відеозапису. 

«ЮНЕСКО до війни не мало офісу в Україні, але сьогодні ми є в Україні, бо українці вважають, що культура важлива», – сказала Одрі Азуле, генеральна директорка ЮНЕСКО – найвища посадова особа, яка очолює організацію у всьому світі. Вона прибула на відкриття до Львова.

На відкриття хабу Юнеско до Львова також приїхали українські міністри
На відкриття хабу Юнеско до Львова також приїхали українські міністри
фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Культурний хаб створено за фінансової підтримки Іспанії. Міністр закордонних справ, ЄС та співробітництва Іспанії зауважив, що цей проєкт є особливо важливий, адже народ не може бути вільний без культури.

«Я щасливий відкрити тут культурний центр. Деспоти в усі часи ненавидять культуру. Вона – перша жертва тирана. Ми, демократи, завжди захищаємо культуру. Бо народ не може бути вільний без культури. Вся Європа та світ розуміють, що ви захищаєте. Наша допомога не тільки дипломатична та культурна, ми також надаємо гуманітарну допомогу, зброю. Сьогодні Іспанія тут, на правильній стороні, з нашими друзями-українцями», – сказав Хосе Мануель Альбарес Буено, міністр закордонних справ, ЄС та співробітництва Іспанії.

На відкриття хабу Юнеско до Львова також приїхали українські міністри.

Нагадаємо, у вівторок, 28 січня, до України із візитом приїхав очільник міністерства закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес. Як повідомлялося раніше, міністр закордонних справ Андрій Сибіга поінформував, що його іспанський колега Хосе Мануель Альбарес візьме участь у відкритті першого в Україні Культурного хабу ЮНЕСКО.

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Теги: міністр Європа Іспанія ЮНЕСКО українці культура мистецтво бібліотека Львів

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