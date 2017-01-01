Корабль ВМС США прибыл в Одессу: опубликованы фото

В командовании ВМС ВСУ заявили, что визит эсминца очень важен для Украины

В порт Одессы в среду, 29 ноября, прибыл корабль ВМС США USS James E. Williams (DDG-95), визит которого продлится ориентировочно до 2 декабря. Об этом сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в соцсети Facebook. «В командовании ВМС ВСУ придают важное значение визиту американского корабля и расценивают его как продолжение поддержки со



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Facebook Генеральный штаб ВСУ

В командовании ВМС ВСУ заявили, что визит эсминца очень важен для Украины

В порт Одессы в среду, 29 ноября, прибыл корабль ВМС США USS James E. Williams (DDG-95), визит которого продлится ориентировочно до 2 декабря.

Об этом сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в соцсети Facebook.

«В командовании ВМС ВСУ придают важное значение визиту американского корабля и расценивают его как продолжение поддержки со стороны ВМС США», - говорится в сообщении.

Первый заместитель командующего ВМС ВСУ контр-адмирал Андрей Тарасов отметил, что украинские ВМС активно сотрудничают с ВМС США в вопросах реформирования и подготовки личного состава.

«Значение постоянных контактов флотов двух стран трудно переоценить на этапе восстановления возможностей национального флота после его передислокации на материковую часть Украины в 2014 году в результате аннексии Россией территории АР Крым и города Севастополя. Мы считаем очень эффективным наше сотрудничество в рамках проведения учения серии «Си Бриз», которое способствует укреплению стабильности и безопасности в регионе Черного моря», - заявил Тарасов.

По его словам, за последний год произошло около 10 визитов кораблей ВМС США и кораблей флотов стран-партнеров в порт Одессы, что «является безоговорочным свидетельством поддержки».

Как сообщает «Думская», американский эсминец должен был прибыть 28 ноября, но из-за шторма на борт корабля не мог попасть лоцман, поэтому заход решили отложить на 29 ноября.

Напомним, во вторник в Одессе бушевал сильный шторм.