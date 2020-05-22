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    Шоу-биз

    Супермодель Джиджи Хадид призналась, что работала на Неделе моды беременной

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    Супермодель Джиджи Хадид - Супермодель Джиджи Хадид призналась, что работала на Неделе моды беременной
    Супермодель Джиджи Хадид

    Примерно месяц назад стало известно, что звезда подиумов ждет ребенка

    Недавно супермодель Джиджи Хадид пообщалась в прямом эфире с визажистом Эрин Парсонс. Они поговорили о внешности и бьюти-процедурах, а в один момент Хадид сказала, что в феврале этого года работала на Неделе моды уже будучи беременной.

    Джиджи отметила, что многие люди, обсуждая ее внешность, говорят, что она «что-то сделала» с лицом.

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    Супермодель Джиджи Хадид призналась, что работала на Неделе моды беременной
    Супермодель Джиджи Хадид призналась, что работала на Неделе моды беременной
    Супермодель Джиджи Хадид призналась, что работала на Неделе моды беременной
    Супермодель Джиджи Хадид призналась, что работала на Неделе моды беременной
    Супермодель Джиджи Хадид призналась, что работала на Неделе моды беременной
    Супермодель Джиджи Хадид призналась, что работала на Неделе моды беременной
    Супермодель Джиджи Хадид призналась, что работала на Неделе моды беременной
    Супермодель Джиджи Хадид призналась, что работала на Неделе моды беременной
    Супермодель Джиджи Хадид призналась, что работала на Неделе моды беременной
    Супермодель Джиджи Хадид призналась, что работала на Неделе моды беременной
    Супермодель Джиджи Хадид призналась, что работала на Неделе моды беременной
    Супермодель Джиджи Хадид призналась, что работала на Неделе моды беременной
    Супермодель Джиджи Хадид призналась, что работала на Неделе моды беременной
    Супермодель Джиджи Хадид призналась, что работала на Неделе моды беременной

    «Так забавно смотреть, что пишут в Интернете. Люди думают, что я придаю бровям особую форму, чтобы они были сильно изогнуты. Но если вы посмотрите на мои детские фотографии, там у меня точно такие же изогнутые брови. А еще люди думают, что накачиваю лицо филлерами, поэтому оно такое круглое. Оно у меня круглое с рождения. Об этом особенно говорили, когда была Неделя моды, где я уже несколько месяцев как была беременна», – сказала Джиджи.

    Отец ребенка Хадид — ее бойфренд музыкант Зейн Малек. Они начали встречаться в 2015 году и уже дважды расставались. Сейчас они вместе проводят карантин. По информации СМИ, у звездной пары родится девочка. В прошлом месяце журналисты связались с матерью Джиджи, которая подтвердила, что станет бабушкой, но о поле ребенка она ничего не сказала.

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