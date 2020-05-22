Супермодель Джиджи Хадид призналась, что работала на Неделе моды беременной



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Супермодель Джиджи Хадид

Примерно месяц назад стало известно, что звезда подиумов ждет ребенка

Недавно супермодель Джиджи Хадид пообщалась в прямом эфире с визажистом Эрин Парсонс. Они поговорили о внешности и бьюти-процедурах, а в один момент Хадид сказала, что в феврале этого года работала на Неделе моды уже будучи беременной.

Джиджи отметила, что многие люди, обсуждая ее внешность, говорят, что она «что-то сделала» с лицом.

«Так забавно смотреть, что пишут в Интернете. Люди думают, что я придаю бровям особую форму, чтобы они были сильно изогнуты. Но если вы посмотрите на мои детские фотографии, там у меня точно такие же изогнутые брови. А еще люди думают, что накачиваю лицо филлерами, поэтому оно такое круглое. Оно у меня круглое с рождения. Об этом особенно говорили, когда была Неделя моды, где я уже несколько месяцев как была беременна», – сказала Джиджи.

Отец ребенка Хадид — ее бойфренд музыкант Зейн Малек. Они начали встречаться в 2015 году и уже дважды расставались. Сейчас они вместе проводят карантин. По информации СМИ, у звездной пары родится девочка. В прошлом месяце журналисты связались с матерью Джиджи, которая подтвердила, что станет бабушкой, но о поле ребенка она ничего не сказала.