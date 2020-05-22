Dzidzio показал родной дом, где родился и начал петь. Фанаты в восторге



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Популярный украинский певец Dzidzio instagram.com/dzidzio/

Артист анонсировал съемки нового фильма

Популярный украинский певец Dzidzio (настоящее имя Михаил Хома) отправился в родное село Бортники для съемок нового видео, а также показал фото родного дома, где он родился и вырос. Об этом он рассказала в своем Инстаграме.

«Сколько раз я себе говорил: «Все, больше не буду снимать в этом доме, он себя исчерпал!» Но когда стал вопрос, где мне снимать новый фильм на глубокую тему, которая касается каждого человека, то конкуренции ему не было! - написал певец. - Потому что именно здесь я родился, и началось мое честное, настоящее творчество. Спасибо всем, снято», - рассказал Dzidzio.

На новые фото исполнителя поклонники отреагировали бурно. В частности, их возмутило, что певец в обуви забрался на постель, украшенную ручной вышивкой. «Куда в обуви на кровать?!» - пишут фанаты. – «Йой, на такое древнее покрывало в туфлях? Да этому покрывалу наверное сто лет, нужно беречь для потомков», «Ты куда с туфлями забрался на кровать? Ох, нет на тебя бабки!».