Меган Фокс разделась в клипе своего любовника-рэпера



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В клипе модель даже целует музыканта в губы, правда, у него рот заклеен

Текст песни Bloody Valentine – о влюбленности

Не успели поклонники Меган Фокс «переварить» новости о ее расставании с Брайаном Остином Грином, как модель дает повод для новых обсуждений.

Все уже знают, что Меган заговорила с Брайаном о расставании после съемок в фильме Midnight in the Switchgrass с Колсоном Бэйкером (Machine Gun Kelly) - об этом рассказал сам Грин. Он же отметил, что Фокс и Бэйкер только друзья, и подчеркнул, что обмана или измены со стороны Меган не было.

Правда, потом появился инсайдер, который сказал, что отношения Меган и Колсона уже переросли в романтические. А вчера у Колсона вышел видеоклип, в котором снялась Фокс и после которого их отношения и правда не кажутся дружескими. В видео на песню Bloody Valentine Меган предстала дерзкой подружкой музыканта.

На протяжении всего клипа она открывает рот вместо Колсона, а он при этом большую часть видео показывается с заклеенным розовой лентой ртом. Меган прыгает и дурачится в нижнем белье, наступает на лицо связанного Бэйкера, кормит его круассанами, а в конце закидывает к нему в ванну подключенный фен, из-за чего Колсона бьет током. При этом в клипе есть кадры, где Фокс и Бэйкер почти соприкасаются носами, а в одном моменте Меган целует его в губы, хотя у него рот заклеен.