Ирина Билык призналась, почему отказалась становиться мамой в третий раз

Артистка рассказала, почему не планирует становиться мамой в третий раз

Знаменитая украинская певица Ирина Билык еще недавно планировала воспользоваться услугами суррогатного материнства и стать мамой в третий раз. Но певица решила отказаться от этой идеи из-за работы, сообщается в программе «Светская жизнь».

«У меня был такой план, в прошлом году я об этом договаривалась, думала, вела переговоры. Так казалось, что я хочу. Но потом, когда пошли концерты, маленького сына я оставляла с нянями, братиком. Я подумала, что это несправедливо. Третий ребенок будет просто заложником того, что я много работаю. Я решила, что на этом останавливаюсь, и все последние годы буду посвящать только своим зрителям», – сказала певица.

Но вот стать бабушкой Ирины Билык не против. Правда, отметила, что старший сын Глеб и его девушка childfree.

Ранее «Скотч» сообщал, что 95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года».

«Ее Величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она соответствует необходимым критериям для получения премии, и надеется, что вы сможете найти более достойного получателя», — объяснил решение Елизаветы ее помощник Эдвард Янг.