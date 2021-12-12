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    Священник: Санта-Клауса не существует

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    По мнению священника, красный костюм был придуман для рекламы - Священник: Санта-Клауса не существует
    По мнению священника, красный костюм был придуман для рекламы
    Фото: Гардиан

    Некоторые родители поддержали священнослужителя: святой Николай, прообраз Санта-Клауса, раздавал подарки бедным, а нынешний праздник «больше о покупках»

    Епархия католической церкви на Сицилии извинилась перед прихожанами, после того как один из епископов рассказал группе детей, что Санта-Клауса не существует. Об этом пишет The Guardian.

    Епископ Антонио Стальяно во время одного из церковных праздников, выступая перед детьми, заявил, что Санты не существует, а его красный костюм был придуман компанией Coca-Cola для продвижения своей продукции.

    Высказывания священника возмутили многих родителей, которые обвинили во вторжении в семейные традиции и подавлении духа детей.

    В официальном заявлении епархия подчеркнула, что церковь не хочет помешать детям мечтать. В епархии извинились от лица Стальяно и отметили, что епископ лишь сетовал на излишнюю коммерциализацию Рождества. Ведь его символ, святой Николай, прообраз Санта-Клауса, раздавал подарки бедным, и это должно наводить на мысли о том, как важно быть щедрым и делиться с ближними, а не о покупках.

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    Теги: скандал новорічні свята Рождество праздник традиции церковь родители
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    Священник: Санта-Клауса не существует